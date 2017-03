Pianist Lang Lang sagt Auftritt bei Buchmesse ab

erschienen am 17.03.2017



Leipzig (dpa/sn) - Der chinesische Starpianist Lang Lang muss seinen Besuch auf der Leipziger Buchmesse wegen einer schweren Grippe absagen. Ursprünglich wollte er dort anlässlich des zweiten Musiklehrertages die Reihe «Mastering the Piano mit Lang Lang» vorstellen, wie die Leipziger Messegesellschaft am Freitag mitteilte. Dies sei ein interaktives Programm für Klavierschüler mit Einspielungen, historischen Hintergründen und Video-Tipps des Künstlers. Auf der Leipziger Buchmesse vom 23. bis 26. März stellen etwa 2400 Aussteller ihre Frühjahrsprogramme vor.