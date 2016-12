Platz 10

Alicia Keys: "Here"

erschienen am 20.12.2016



Allein das Cover ist eine Verheißung. Alicia pur ist das Versprechen. Ungeschminkt, cool, herausfordernd. Keys kann sich's ja auch leisten. 30 Millionen verkaufte Platten, Hit auf Hit, kein Ende in Sicht. Sowas muss aber nicht zwangsläufig gut sein. Es kann auch böse enden. Langweilig nämlich.

Schon als Alicia Keys vor anderthalb Jahrzehnten mit ihrem ersten Album "Songs in A Minor" auf Tour ging, war sie ein Naturereignis. Ein zierliches zwar, aber mit einer so enormen Präsenz und Stimme, dass man sich als Zuschauer ein bisschen schämte, dass die Halle nicht ausverkauft war für diese Hammerfrau und ihr Klavier. Das Debüt war Wahnsinn, das zweite Album auch noch ziemlich gut. Dann drohte Keys zum weiblichen Lenny Kravitz zu werden. Zwei Riesenmusiker, Riesentalente - aber mit immer glatteren Songs unweigerlich ins Dudelradio driftend.

Der ganze Bombast, das Künstliche, es wollte nicht passen zum ursprünglichen Eindruck von dieser Frau und ihrem Klavier. Was soll man sagen: Die echte Alicia ist zurück. Ein Comeback, obwohl sie nie weg war. Ja klar, modern und alles. Schicke Beats, auch mal fette Bässe, aber vor allem: Soul. Power. Es macht was mit Dir. Du kriegst Gänsehaut bei "The Gospel", Wut bei "Kill Your Mama", bist verzückt vom Vibraphon in "She Don't Really Care", fühlst die Liebe in "Blended Family" (mit supersmoothem Rap von A$AP Rocky) und willst nur noch mitgrölen bei "Holy War". Und wenn Du eigentlich schon fertig bist, zaubert Alicia noch einen fluffigen Clubtrack aus dem Ärmel ("In Common"). Muss man hören. Heute. Jetzt. "Here". Immer wieder. Und gern auch im Dudelradio. Sascha Aurich

Die Alben des Jahres sind von den Musikkritikern der "Freien Presse" ausgewählt.

