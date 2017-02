Pointenreiches Kistenrücken

Mit der "Ballastrevue" verabschiedet sich die Herkuleskeule vom alten Spielort - und kündigt einen Wechsel an.

Von Gabriele Fleischer

Dresden. Nein, peinlich muss den Kabarettisten ihre Vergangenheit nicht sein. Auch wenn sie das im jüngsten Programm "Ballastrevue" immer wieder betonen. Augenzwinkernd, ironisch, versteht sich bei einem Ensemble wie der Herkuleskeule Dresden. Vergangene Woche hatte das Stück Premiere. Die letzte und insgesamt 87. an alter Spielstätte am Dresdner Sternplatz - nach mehr als 50 Jahren.

Beim Kistenpacken fiebern die Kabarettisten ihrer neuen Heimstatt im Keller des umgestalteten Kulturpalastes entgegen. Der Titel ist beides - eine Referenz an das traditionsreiche Haus und an den neuen Ort, Wehmut des Abschieds und Vorfreude des Neubeginns zugleich. Doch vor dem Umzug wird ausgemistet: eine Kiste voller Brillen, der Klomann-Mantel des einstigen Mitstreiters Wolfgang Stumph, Dolly-Buster-Kostüm - in all den Jahren kommt einiges zusammen. Hut, Jacke und Zigarre der Udo Lindenberg-Parodie aus dem Stück "Leise flehen meine Glieder" passen Detlef Nier noch immer. Er kann es - spitz, scharfzüngig, selbst noch nach mehr als 600 Auftritten mit dieser Nummer. Während die Vergangenheit aus den Kartons geholt und gekonnt in die Pointen einfließt, hat Texter Schaller bis zuletzt an neuen Spitzen gefeilt. "Jetzt tritt auch noch der Gabriel zurück", sagte er kurz vor der Voraufführung im "Freie Presse"-Gespräch. Zum Glück hatte Mireille Mathieu seinerzeit vorgelegt: Und Birgit Schaller kann mit ihrer Stimme wieder brillieren, wenn sie die "Martin"-Hymne auf den neuen Kanzlerkandidaten anstimmt.

Die geballte Nier-Schaller Kabaretterfahrung zur Seite bringt der Nachwuchs genug Selbstbewusstsein und Frische auf die Bühne. Nancy Spiller, die am Mittelsächsischen Theater am Komödiantischen gefallen fand, und Hannes Sell haben keine Angst vor großen Namen. Im Gegenteil, sie erobern sich die Bühne auf ihre Weise. Wenn Sell in Rammstein-Manier singt "Die Zukunft heißt deutsch-national" und Nancy Spiller das mit Brechts Kinderhymne kommentiert, gelingt das vortrefflich. Alle vier knallen sich die Pointen um die Ohren, machen vor Flüchtlingskrise und Identitärer Bewegung genauso wenig Halt wie vor Trump, dem Donald aus Entenhausen. Ein Werbespot der Bundeswehr, geschickt in die Nummern eingebaut, macht sprachlos. Spielerisch werden Kinder dort mit Krieg konfrontiert. Immer wieder schaffen es die Kabarettisten, das Publikum mitzunehmen. Wenn Nier mit Birgit Schaller die dümmlichen RTL-Geissens persifliert, laufen beide zu Höchstleistungen auf.

Vor dem Neubeginn im Kulturpalast muss den Kabarettisten also nicht bang sein. Veränderung fängt aber bekanntlich im Kopf an. Da macht die Keule keine Ausnahme. So wird Wolfgang Schaller nun seinen Posten als künstlerischer Leiter räumen - nach 32 Jahren. Eigentlich hatte er das schon lange angekündigt, doch die Kollegen hätten ihn um Stabilität gerade in den letzten Wochen und Monaten vor dem Neubeginn gebeten, sagt er. Nach dem Umzug will er zwar noch Autor, aber mit 77 nicht mehr Chef sein. Die Verantwortung überträgt er dann seinem langjährigen Regisseur Matthias Nagatis. Auch bei der "Ballastrevue" hat der seine Handschrift hinterlassen. Auf technische Raffinessen wie Schatten- und Lichtspiele sowie Videoeinspielungen, wie sie jetzt auf der Bühne zu sehen sind, will er künftig öfter zurückgreifen. Dort wo es passt, schränkt er ein. Denn der Text sei in einem Kabarett das Entscheidende, der sich aber mit neuen Ideen vertiefen lasse. Doch wie geht Nagatis mit der Dominanz von Schaller um? "Ich arbeite mit ihm seit 30 Jahren zusammen, habe selbst Erfahrungen als Schauspieler, Studioleiter, Schauspieldirektor in Greifswald und Stralsund, da glaube ich schon, mich durchsetzen zu können." Natürlich gehöre viel Diplomatie dazu, ergänzt er. Aber Schallers scharfzüngige Texte möchte er nicht missen.