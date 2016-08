Polierter Schmerzensmann

Passend zum kommenden Reformations-Jubiläum hat die Evangelische Landeskirche Sachsens über ihre Leipziger Verlagsanstalt eine Jubel-Biografie über Martin Luther veröffentlicht, in der der Reformator als Held gefeiert wird. Doch so sehr das auch an Propaganda erinnert - in einigen Punkten ist das knackig geschriebene Buch sehr aufschlussreich.

Von Tim Hofmann

31.08.2016



Leipzig. Wenn eine große Persönlichkeit der Zeitgeschichte anlässlich eines anstehenden Jubiläums besonders im Fokus steht, erwacht auch in einer breiteren Masse ein tiefer gehendes Interesse, das abseits des Trubels meist nur bei Experten besteht. Der Büchermarkt reagiert auf derlei Bedürfnisse mit der ihm eigenen Sensibilität und produziert passende Biografien, zahlenmäßig meist proportional zum Durchmesser des medialen Wirbels. Und weil das bei Martin Luther nicht anders ist, hat man, will man anhand eines guten Buches Genaueres über den Mann wissen, ein Problem: Es gibt Unmengen von Luther-Biografien und -Erklärbüchern, und in aller Regel sind diese, ebenfalls passend zum Brodeln rund um das anstehende Reformationsjahr, von Interessen gefärbt.

Während Anhänger des Reformators sich bestenfalls bemühen, ihn in ihrer Begeisterung nicht zu nah an die von ihm doch eigentlich kritisierten Heiligen zu rücken - immerhin gibt es Forderungen, der Papst solle dem Wittenberger Professor diesen Status endlich zuerkennen, suchen Kritiker mit gleicher Akribie nach jedem Fleck auf seiner Mönchskutte. Wer Luther wirklich war und wie seine Rolle in der Geschichte zu bewerten ist, lässt sich mit der simplen Lektüre eines Buches daher kaum herausfinden.

Die Evangelisch-Lutherische Kirche Sachsens versucht nun, ein gehöriges Stück Deutungshoheit zurückzuerlangen: Der versierte Journalist und Biografienschreiber Joachim Köhler veröffentlichte soeben in der Evangelischen Verlagsanstalt sein Buch "Luther! - Biographie eines Befreiten", von dem man verspricht, es werde einen neuen Blick auf den Mann werfen und dabei Kritik nicht aussparen. Doch schon das vorangestellte Lessing-Zitat macht klar, wohin der Autor will: "Luther steht bei mir in solcher Verehrung, dass es mir ... recht lieb ist, einige kleine Mängel an ihm entdeckt zu haben, weil ich ... der Gefahr sonst nahe war, ihn zu vergöttern."

In diese Gefahr begibt Köhler sich freudig: Der Reformator ist für ihn der Entdecker des einzig rechtmäßigen Glaubens. Und nur, wer im Sinn Luthers Christ ist, kann aus dieser Perspektive ein wirklicher Mensch sein. Ergo hat, wer Luther kritisiert, ihn nur nicht richtig verstanden. Das mit der Suche nach dem wirklichen, realen Luther ist damit bereits im Ansatz vom Tisch - das Buch geht nicht nur von der Existenz Gottes als Fakt aus, sondern eben auch davon, dass dessen Wirken nur durch Luthers Sichtweise wirklich erkannt werden könne. Das erzeugt beim Lesen teilweise das unterschwellige Gefühl, man könnte hier über den historischen Luther in etwa so viel erfahren wie über den echten Ernst Thälmann aus Irma Thälmanns "Erinnerungen an meinen Vater". Auch einen gewissen "erleuchteten" Hochmut können die Zeilen nicht verbergen.

Doch das Buch bringt dagegen Stärken mit, die die Lektüre auch für Luther-Kritiker sehr lohnt. Denn in seinem Versuch, Luthers Weltsicht zur bestmöglichen zu adeln, ist Joachim Köhler ausgesprochen genau und ausführlich: Man erfährt in dieser Biografie genauer als anderswo, was Lutheraner glauben - und warum. Dass der Autor historische Zusammenhänge vor allem heranzieht, um eine positive Luther-Sicht zu stützen, ist dabei besonders aufschlussreich. Man lernt viel über den evangelischen Glauben - und kann dabei auch bestens nachvollziehen, welche Nachteile er hat, weil Köhler Luther an vielen Stellen einfach nicht infrage stellt. Seine offensichtliche Depression etwa, ausgelöst durch Prügel in Schule und Elternhaus, die der Reformator als private Hölle erlebt und, gemäß der ihm eigenen Verschmelzung von Theologie und persönlichem Leben, ungefiltert in seine Lehre weitergibt: Der Mensch muss völlig gebrochen werden: Erst wenn er durch höllischen Schmerz im Leben sein schädliches, ja satanisches Selbstbewusstsein verliert, kann er als leeres Gefäß wahrhaftig von Gott gefüllt werden. Nur so wird er, glaubt Luther, Christ. Sprich: wirklicher Mensch. Eine theologische Sicht, die mit komplexen intellektuellen Verrenkungen vor Gegenansichten geschützt werden soll, indem man sie für unbeweisbar erklärt - was an ihrer göttlichen Wahrheit liegen soll. Köhler führt das im Buch sehr genau aus und legt dabei die Denkmuster dahinter lesenswert offen.

Eine angedeutete kritische Auseinandersetzung mit Luther findet im Buch dagegen fast überhaupt nicht statt. Besonders ärgerlich und wirklich schwach ist dabei, dass der Autor den belegten Antisemitismus des Reformators mit nur wenigen dürren Sätzen einfach vom Tisch wischt. Wenig hilfreich ist auch, dass Gegner Luthers im saloppen Nebensatz fast durchweg als engstirnige Fanatiker oder "Unbelehrbare" karikiert werden. Doch dabei beschreibt Köhler etwa die Hintergründe der Scholastik so genau, dass man durchaus erkennt, wo diese vergleichsweise fortschrittlich war, während sich der Reformator nach gestern wandte. Auch die politische Instrumentalisierung jeglichen Glaubens arbeitet Köhler in seiner Akribie anschaulich heraus. Da kann man durchaus verzeihen, dass er an anderen Stellen schlicht für die Kirche wichtige Legenden stützen will - etwa den faktischen Thesenanschlag in Wittenberg, der unter Historikern recht einhellig als nicht belegt gilt.

Trotz dieser vielen Verfärbungen ist die Genauigkeit, die sich dank eines frischen, klaren Schreibstiels kurzweilig erschließt, eine Stärke des Buches, dass zwischen den Zeilen viel sagt: Man versteht beispielsweise, warum die luthersche Theologie religiösen Fanatismus ebenso zu beflügeln vermag wie liberalen Glauben. Und warum die Menschen sie vor 500 Jahren wirklich als Befreiung empfunden haben: Unter ihrem Deckmantel konnte man sich auch mal gar nicht um Gott scheren.