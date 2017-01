Politiker im Vogtland streitet per Rap-Video

"Diagnose Psychose": Ex-Kulturchef greift Landrat à la Deichkind an

Von Tim Hofmann

erschienen am 19.01.2017



Reichenbach/Plauen. Sind sich Rapper nicht grün, ist es Szene-Brauch, sich in Songtextform wüst zu beschimpfen. "Disstracks" nennt man solche Lieder. Dass CDU-Politiker auf diese Methode zurückgreifen, ist selten - doch im musikalischen Vogtland ist man offen für Neues. Also macht der Reichenbacher CDU-Stadtrat Jens Pfretzschner aus seinem Herzen keine Mördergrube und trägt den Zorn auf seinen Ex-Chef in die größtmögliche Öffentlichkeit: auf die Videoplattform Youtube. Dort stampft der Mitinitiator von "Philharmonic Rock" Vogtlandrat Rolf Keil (CDU) in zwei Minuten und 18 Sekunden mit derben Vorwürfen als "schlecht für das Vogtland" in den Boden.

Hintergrund ist ein Streit um Kultur-Kürzungen, die nach Ansinnen des Landrats zur Konsolidierung des Kreishaushaltes beitragen sollten. Pfretzschner war als Geschäftsführer der kreiseigenen Vogtland Kultur GmbH dagegen - und verlor nach einigen umstrittenen Entscheidungen seinen Posten. Den Frust darüber rappt er sich nun in "Leider Keil" von der Seele. Ob das ein juristisches Nachspiel hat, wird man sehen - auch, weil der Geschasste auf den Originalsong "Leider Geil" der Gruppe Deichkind für seinen Diss zurückgreift.