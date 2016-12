Populärmusik von dieser Welt

Wenn Bob Dylan am Sonnabend den Nobelpreis für Literatur nicht persönlich entgegennimmt, dann folgt er damit einer seiner Traditionen - die eigenen Kunstausstellungen hat er sich zumeist auch nicht angesehen. Die Spuren des Nobelpreisträgers führen jedoch trotzdem bis nach Chemnitz.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 07.12.2016



Chemnitz. Eigentlich gibt es ja keine Zufälle. Und deshalb ist es sicher auch kein Zufall, dass in den Chemnitzer Kunstsammlungen ein Gemälde von Bob Dylan zu sehen war, als dem Musiker und Maler im Oktober der Literaturnobelpreis zugesprochen wurde.

Dieses Bild, "The Kiss", malte Bob Dylan 2012. Es war im Rahmen der Berliner Akademie-Ausstellung zu sehen, es zeigt einen Mann und eine Frau, die sich küssen. Sie schmiegt sich verliebt an ihn, er deutet den Kuss fast nur an - ob sie ein Liebespaar sind oder erst eins werden wollen, weiß man gar nicht genau. Im Gesicht des Mannes liegt eine spröde Härte, im Gesicht der Frau eine herbe Schönheit - zwei Menschen, nicht mehr ganz jung, noch nicht alt, denen das Leben nichts geschenkt hat, die sich immer um ein Auskommen mühen mussten, die sich vielleicht einen bescheidenen Wohlstand erarbeitet haben. Die im Radio Lieder von Bruce Springsteen oder Madonna hören, jetzt vielleicht Donald Trump gewählt haben, weil sie's "denen da oben" mal zeigen wollen. Einfache Leute, wie man so sagt, hard working americans - so hat sich gerade eine Band in den Staaten genannt.

Und gerade sie hat Bob Dylan gemalt. Nicht Prominente, keine Bilderbuchschönheiten, nicht hübsche Landschaften, keine Stillleben. Dylan hat die Menschen gemalt, die ihn offenbar am meisten interessieren - wie in seinen Liedern, wie auch schon in den mehr oder weniger fiktiven Porträts, die kürzlich in Chemnitz zu sehen waren. Das war und ist keine ganz großartige Malerei - die Bilder wirken eher wie die eines Menschen, der zwar einen Stil hat, aber noch lernt zu malen. Das war auch schon bei der allerersten Museumsausstellung mit Dylans Gemälden so, die ebenfalls in Chemnitz zu sehen war und der er auch fern blieb. Colorierte Zeichnungen, skizzenhaft - aber auch hier waren es die Nebenstraßen, Fernfahrerkneipen, Hotelschönheiten, Barkeeper, die den Künstler interessierten, der als Robert Allen Zimmerman 1941 in Duluth, Minnesota geboren wurde. Nicht Politiker, Künstlerkollegen, Musiker, keine abstrakten Kompositionen, nicht der schöne Schein als Ausgleich zu seiner "Never Ending Tour".

In seinen Bildern fand und findet sich die Welt, aus der Dylans Musik kommt und für die sie gemacht ist. Die Welt, aus der und für die Dylan seine Lieder zu etwas Besonderem gemacht hat. Mögen seine Zuhörer, die manchmal nach so vielen Jahren der ewigen Tournee in den Konzerten fast nur noch mechanisch applaudieren, mögen sie nun jede musikalisch-literarische Anspielung verstehen oder nicht. Aber im Großen und Ganzen haben wir ihn schon verstanden. Und das honoriert Dylan auch. In einem der Hochglanzprogrammhefte, in denen er immer mal Fundstücke aus seinem privaten Fotoalbum preisgibt, ist auch ein Bericht über ein Konzert in Schottland abgedruckt, bei dem das Publikum am Ende nicht halbherzig um eine der seltenen wirklichen Zugaben klatschte, sondern "Like A Rolling Stone" einfach ohne den Meister noch einmal sang. Dylan sei gerührt gewesen, vermerkte der Bericht - und er habe sich verstanden gefühlt. Und wenn es so war, dann sagt diese Episode vielleicht mehr über Bob Dylan als alle Promotionen über eines seiner metaphernreichen Lieder aus den Tiefen des amerikanischen Unterbewusstseins. Insofern ist der Nobelpreis für Bob Dylan auch eine Referenz an die Popkultur im Sinne einer volksnahen, massentauglichen Kultur, die es in Inhalt, Form, Kraft und Tiefe jedoch mit der "Hochkultur" aufnehmen kann und ihr ebenbürtig ist.

Dylans Bild in den Kunstsammlungen ist kein besonders kunstvolles Gemälde, so, wie Dylan kein besonders kunstvoller Sänger und Gitarrist ist. Aber es weist darauf hin, was ihm wichtig ist: Es sind nicht die Dylanologen, die seine Songs tiefgründigen Analysen unterziehen, sie in amerikanischen Mythen verorten, intertextuelle Bezüge zu Shakespeare, Brecht, Dylan Thomas oder Kafka suchen - obwohl es diese Bezüge allesamt gibt.