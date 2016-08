Preis der SchÃ¶nheit

Preis der Schönheit

"Ornament und Versöhnen" heißt eine Schau der Künstlerin Anett Lau im Vogtlandmuseum: Sie versucht, die verblassende Kraft der Ornamentik für die Gegenwart zu nutzen.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 22.08.2016



Plauen. Eigentlich ist das Ornament in Verruf geraten - spätestens, seit 1908 der österreichische Architekt Adolf Loos im berühmten Vortrag "Ornament und Verbrechen" feststellte, dass Ornamente nicht die moderne Kultur widerspiegeln, sondern die Praktikabilität und Zweckmäßigkeit eines Produkts in den Vordergrund stellen. Die Berliner Künstlerin Anett Lau, die 1990 bis 1993 in Reichenbach Textiltechnik studierte, ist dennoch fasziniert von Ornamenten - vor allem von denen der vogtländischen Spitzenindustrie. Dies zeigt sie in einer Ausstellung, die im Vogtlandmuseum Plauen zu sehen ist. "Ornament & Versöhnen" hat sie in Anspielung auf Loos die Präsentation ihrer Arbeiten genannt. Nicht nur die Grundelemente vogtländischer Spitzenornamente - die Lilie aus Plauen und der Lebensbaum aus Reichenbach - haben ihr Interesse geweckt: Auch in alte Arbeitsnachweise, Totenscheine oder Tapeten schneidet, prägt sie Muster. Sie lässt Papiere in den Raum hineinwachsen, gibt ihnen mit riesigen Scherenschnitten eine neue Dimension.

Dabei verbindet sie besagte Lilie als archaisches Symbol der Unschuld wie der Macht, des Reichtums und des Todes mit dem Lebensbaum - Sinnbild von Schöpfung, Fruchtbarkeit und der Verbindung von Himmel, Erde und Unterwelt. Und so, wie sie in grazilen Zeichnungen und Schnitten beide Muster zusammenführt, hofft sie, dass über die Symbolik auch die Menschen zueinanderfinden. Diesem Gedanken war im Begleitprogramm der Ausstellung eine Veranstaltung gewidmet, die sich nicht nur, aber auch an ehemalige und gegenwärtige Beschäftigte der Spitzenindustrie im Vogtland richtete und im gemeinsamen Tortenessen endete. Was gut ankam, wie etwa bei Andreas Rudloff, Künstler und selbst studierter Textilgestalter, der in der Ausstellung einen wichtigen Beitrag zum Selbstverständnis des Vogtlands sah. Vielleicht auch deshalb, weil Lau mit ihren Arbeiten etwas ins Bewusstsein zurückholt, das zwar ins Unterbewusste gesunken ist, aber immer noch praktiziert wird.

Denn die alten Muster werden verwendet, auch ohne ihre Symbolik vordergründig als Botschaft einzusetzen: Stoffe sollen auch einfach schön sein. Und diese Schönheit hat ihren Preis. Das viele diesen zu zahlen nicht bereit sind, war ein Grund für Loos, dem Ornament den baldigen Tod vorauszusagen: "Noch viel größer ist der Schaden, den das produzierende Volk durch das Ornament erleidet. Da das Ornament nicht mehr ein natürliches Produkt unserer Kultur ist, also entweder eine Rückständigkeit oder eine Degenerationserscheinung darstellt, wird die Arbeit des Ornamentikers nicht mehr nach Gebühr bezahlt ... Der Ornamentiker muss zwanzig Stunden arbeiten, um das Einkommen eines modernen Arbeiters zu erreichen, der acht Stunden arbeitet. Das Ornament verteuert in der Regel den Gegenstand, trotzdem kommt es vor, dass ein ornamentierter Gegenstand bei gleichem Materialpreis und nachweislich dreimal längerer Arbeitszeit um den halben Preis angeboten wird, den ein glatter Gegenstand kostet."

Anett Lau versucht mit ihren Arbeiten, dem Ornament zu einer neuen Bedeutung zu verhelfen, und damit auch denen, die sie schaffen. Ein sehenswertes Unterfangen.

Die Ausstellung "Ornament & Versöhnen" ist bis 28. August im Vogtlandmuseum Plauen zu sehen. Geöffnet ist dienstags bis sonntags 11 bis 17 Uhr.