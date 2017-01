Premiere im "Amphitheater der Tonkunst"

In Hamburg ist am MIttwoch die neue Elbphilharmonie eröffnet worden. Der Bundespräsident würdigte die herausragende Stellung der Einrichtung in der heutigen Zeit.

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 11.01.2017



Hamburg. Nach knapp zehn Jahren Bauzeit ist am Mittwoch mit einem Festakt und anschließendem Eröffnungskonzert die Elbphilharmonie in Hamburg eröffnet worden. Bundespräsident Joachim Gauck nannte das spektakuläre Konzerthaus in der Hafencity ein "Juwel der Kulturnation Deutschland". Dieses "Amphitheater der Tonkunst" sei ein Bau, der "unserer offenen Gesellschaft entspricht", sagte Gauck am Mittwoch vor mehr als 2000 geladenen Gästen. Unter ihnen war neben Hamburgs Erstem Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) und Intendant Christoph Lieben-Seutter auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Dem Festakt folgte ein Konzert des NDR-Elbphilharmonieorchesters unter Leitung von Chefdirigent Thomas Hengelbrock. Auf dem Programm standen unter anderem Werke von Beethoven, Britten,Cavalieri, Liebermann, Messiaen, Praetorius, Rihm, Wagner und Zimmermann.

Herzstück des 866 Millionen Euro teuren Gebäudes mit der charakteristischen Wellensilhouette, das auf den Außenmauern eines vormaligen, 1963 errichteten sechsstöckigen Speichergebäudes an der Westseite der Hamburger Speicherstadt steht, ist der Große Saal mit 2100 terrassenförmig rund um das Orchesterpodium angeordneten Plätzen und einer bis in die letzten Details ausgefeilten Raumakustik.Der Kleine Saal, rundum mit speziell profiliertem Holz ausgekleidet, fasst 500 Zuhörer. Als weiterer touristischer Anziehungspunkt gilt die auch außerhalb des Konzertbetriebs zugängliche, rund 4000 Quadratmeter große Plaza: Die Aussichtsebene in 37 Metern Höhe bietet einen spektakulären Blick auf den Hafen.

Der Konzertsaalbau hatte in den vergangenen Jahren durch erheblichen Zeitverzug und extreme Kostensteigerungen immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Bürgermeister Scholz, mit seinem Senat erst seit 2011 im Amt, erklärte auf einer Pressekonferenz am Nachmittag, man habe im Verlauf des Projekts gelernt, dass ein Bau wie dieser nicht für weniger als 500 bis 600 Millionen Euro zu bekommen sei. Da, so Scholz, wären mehr Klarheit und Wahrhaftigkeit in den Anfangsjahren angebracht gewesen. In der ersten Machbarkeitsstudie war man noch von Baukosten im unteren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich ausgegangen. Angesichts der Kostenexplosion habe es dennoch nicht die Art der Hamburger als selbstständiger Stadtstaat sein können, den Bund darum zu bitten, einen Konzertsaal finanziert zu bekommen. I

Im Übrigen erklärte Scholz, Kosten und Folgekosten, die das Konzerthaus mit sich bringen, sollten nicht zulasten der übrigen vielfältigen Kulturlandschaft Hamburgs gehen. Er teile die Hoffnung des Generalintendanten Lieben-Seutter, mit dem neuen Haus neue Publikumsschichten für die klassische Musik erschließen zu können. Zudem, so Scholz, sei es beschlossene Sache, jedem Kind, das in der Hansestadt zur Schule geht, einmal die Möglichkeit zu geben, ein Konzert in der Elbphilharmonie zu besuchen.

Für die laufende Saison dürfte das eher nichts mehr werden. Alle bis Sommer stattfindenden Konzerte sind ausverkauft, so Lieben-Seutter.

Das Großereignis am Mittwoch fand unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Die Gäste, von denen 500 durch Losentscheid zu ihren personengebundenen Eintrittskarten gekommen waren, mussten sich vor Einlass einer eingehenden Taschen- und Gepäckkontrolle unterziehen. (mit dpa)

