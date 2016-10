Preziosen an dunklen und hellen Orten

Die 40. Leipziger Jazztage vereinen große repräsentative Konzerte mit funkelnden Geheimtipps und experimentelle Formate. Da lohnt auch ein Besuch "auf gut Glück".

Von Matthias Zwarg

erschienen am 06.10.2016



Leipzig. "Und auch dies ist einmal einer der dunklen Orte der Erde gewesen." So beginnt Joseph Conrads berühmte Erzählung "Herz der Finsternis" - und so singt Natalia Mateo. Die gebürtige Polin hat ihre zweite Platte nach der düsteren Geschichte über Rassenwahn und Kolonialismus ihres Landsmannes benannt; wie Conrad wandert sie zwischen Welten, Ländern - und musikalischen Stilen.

Bei den noch bis zum Samstag andauernden 40. Leipziger Jazztagen, die sich den "Schönen Künsten" verschrieben haben, gehörte Natalia Mateo zu den Geheimtipps, obwohl sie gerade den Jazz-Echo als beste Newcomerin bekommen hat. Geboren in Polen, aufgewachsen in Österreich, zurückgekehrt in ihr Geburtsland, wieder aufgebrochen, diesmal nach Deutschland, singt Natalia Mateo die Trauer und das Glück der ewig Wandernden. Es klingt fast, als wäre sie ein Gast ihrer ausgezeichneten Band, in der Pianist Simon Grote, Gitarrist Dany Ahmad, Bassist Felix Barth und Schlagzeuger Fabian Ristau vom kompakten Rocksound bis zu fein austarierten Improvisationen alle Spielarten moderner Jazzinterpretation beherrschen. Sanft wie der Abendwind schmiegt sich Natalia Mateo an die Töne, flüstert polnische Kinderlieder, kaum wiedererkennbare Songs von Vanilla Fudge, Lady Gaga, Lou Reed ins Mikrofon, tastet sich mit feiner, leichter Gestik in die Musik, als wolle sie sie nicht verletzen und sie in ihrer Dunkelheit unberührt lassen. Natalia Mateo gehörte zweifellos zu den Entdeckungen der Leipziger Jazztage, die es auch in diesem Jahr wieder geschafft haben, neben die großen, repräsentativen Konzerte in der Oper und in der Kongresshalle - unter anderem mit den Brüdern Rolf und Joachim Kühn, Beat Freisens Spelunkenorchester und dem eigens für das Festival konzipierten Auftritt des Schlagzeugers Antonio Sanchez mit Tänzerinnen des Leipziger Balletts - feine, kleine Preziosen an wunderbaren Veranstaltungsorten in der Stadt wie dem UT Connewitz oder in Horns Erben zu verteilen, die im übrigen bisher fast alle ausverkauft waren.

Ohne die Tradition und bedeutende Lebenswerke von Jazzmusikern zu vernachlässigen, haben sich die Jazztage in den vergangenen Jahren immer mehr Experimenten geöffnet. Dazu gehörte auch der Auftritt der beiden Schweizer Stefan Rusconi und Tobias Preisig in der Reformierten Kirche. "Levitation" nannten sie ihr Mitternachtsprogramm, nach der Bezeichnung für die Fähigkeit des Menschen, ohne Hilfsmittel zu schweben. Dafür hüllten sie die Kirche in lichtdurchfluteten bunten Nebel, in den sich Stefan Rusconi mit zunächst nur angedeuteten Orgelklängen, Tobias Preisig mit klagender Violine schmiegten, bevor sie sich in grollende Signale steigerten. Tatsächlich gelang es den beiden jungen Musikern in ihren besten Momenten, die Zuhörer von minimalistischen, kontemplativen, fast seriell wirkenden Klängen über liedhafte Passagen bis zum Schweben in den höchsten Tönen, höchsten Höhen mitzunehmen. Auch dies ein Erlebnis in einer Stadt, die "ihre" Jazztage liebt und fördert, und in der ein Jazzclub all seine Professionalität in ein wunderbares, an Entdeckungen reiches Programm investiert. Nachahmenswert.

