Pure Provokation für einen gestandenen Sachsen

Jörg Schüttauf und Tom Pauls bringen in ihrem Zwei-Personen-Stück "Lothar und der große Geist" viele bissige Klischee und bedenkliche Wahrheiten aus Gesamtdeutschland zusammen.

Von Marianne Schultz

erschienen am 10.01.2017



Chemnitz. Endlich wieder konnte man auch in Chemnitz dem von dort stammenden Filmschauspieler Jörg Schüttauf auf der Bühne begegnen. Immerhin hatte der dort schon im Pioniertheater seine Leidenschaft entdeckte, bei "Rumpelstilzchen" beispielsweise - um später Filmkarriere zu machen. Und nun war er gar gemeinsam mit dem feinsinnigen Komödianten Tom Pauls zu erleben - mehr geht ja vielleicht nicht. Der Kleine Saal der Stadthalle Chemnitz war am Sonntag bis auf den letzten Platz gefüllt, Zusatzstühle wurden gestellt, die Erwartungen an das Zweipersonenstück "Lothar und der große Geist" von Holger Böhme waren hoch. Doch das Lachen in dieser nicht so lustigen Komödie bleibt einem meist im Halse stecken. Denn die beiden Protagonisten, die hier aufeinander losgelassen werden, streiten mit allen Mitteln - und wenn Argumente fehlen, wird sich gekloppt.

Dabei gibt es viele Gemeinsamkeiten. Die erste: Beide heißen Lothar. Der eine gibt den Sitting Bull (Pauls) bei den Karl-May-Festspielen, der andere (Schüttauf) einen Soldaten aus der Truppe von General Custer. Sitting Bull ist gutmütig, geerdet, rund und glücklich, der sächsischen Heimat stolz verbunden, der andere ist das alles nicht. Ein Polizist aus Hannover, ein Störenfried, der jetzt in Sachsen Schreibtischdienst tut und den keiner leiden kann. Man trifft sich im Verein in der Pause, lange nährt sich die Erwartung, Besserwessi und Schönerossi leckten lediglich ihre Wunden. Doch wie sie das tun, hat Qualität. Der eine vom Typ Ekel (Schüttauf) provoziert mit historischer Kenntnis und Klarheit, seziert all die liebevollen Halbwahrheiten, das freundliche Lügengebäude über die untergegangene DDR bis ins Unerträgliche, der andere (Pauls) leckt Wunden. Er spricht den kernigen Dialekt aus "Neugerschdorf" (Neugersdorf) in der Oberlausitz, wo man das "R" so schön rollt. Der andere spricht reinstes Hochdeutsch, bis er in heimatliches Sächsisch verfällt, weil er doch eigentlich aus Hohenstein-Ernstthal stammt, von wo seine Eltern mit ihm nach Hannover ausgereist sind. Dieser Polizist ist die pure Provokation und unerträglich für einen gestandenen Sachsen mit Gemüt. Die beiden schenken sich nichts, denn auch "Sitting Bull" hat die Wahrheit auf seiner Seite. Nur langsam beginnt man einander zuzuhören, dem anderen zu trauen. Der nörgelnde Wessi ist eben auch ein gebranntes Kind, und der gute Ossi kein braver Depp.

Den Tatortkommissar, mit dem ihn viele Zuschauer noch immer identifizieren, hat Schüttauf längst abgelegt. "Berlin is in Germany" hält er selbst für seinen vielleicht besten Film, bislang. Wie sich zeigt, will er künftig unterschiedlich arbeiten, alle Facetten Mensch zeigen, nicht nur die Bösewichte und Psychos. Und dafür geht er zurück, wo er hergekommen ist, nämlich auf die Bühne. Angefangen hat er damit im Theater Altona. Er spielt an kleineren Privattheatern hautnah vor Publikum. Mit Susanne Bard hat er ein Stück über den Operettenkönig Paul Abraham an den Hamburger Kammerspielen herausgebracht. Oder er spielt Off-Theater, das ist viel Einsatz für wenig Geld. Freude auf der Bühne zu haben, zumal mit einem Barden wie Tom Pauls, da kommt für ihn viel zurück. Doch wer "seinen" Schüttauf sucht, wird ihn nach wie vor finden: Der Künstler muss auf der Bühne nicht rumtoben, schwitzen und sich ausarbeiten, um einen Charakter zu zeichnen, über den es intensiv nachzudenken lohnt: Die Energie für seine Helden hat Schüttauf noch immer im kleinen Finger, ohne mit der Wimper zu zucken.