Räume der Ruhe

Zehn Künstler laden im Leipziger Grassi-Museum dazu ein, Gedanken Raum zu geben. Manche versuchen sogar, dem Denken eine Richtung zu weisen - nicht zum Nachteil der Installationen.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 29.12.2016



Leipzig. Die Weihnachtszeit muss oft dafür herhalten, das übers Jahr Versäumte nachzuholen: versäumte Zuwendung, versäumte Geschenke, versäumtes Verzeihen, versäumte Geduld, versäumtes Verständnis. Als würden gerade und nur in diesen Tagen die Herzen weit und die Gedanken frei - frei von Selbstsucht und Geltungsbedürfnis, frei von Gier und frei vom Willen zur Macht sein. Als suchten uns gerade jetzt die "guten Gedanken" heim.

Einen Ort hätten sie im Leipziger Grassi-Museum. "Gedanken Raum geben" fordert eine Ausstellung im Rahmen des Reformationsjubiläums. Der Titel erinnert an einen Brief von Martin Luther, in dem es heißt, wenn "... gute Gedanken kommen, so soll man die anderen Bitten fahren lassen und diesen Gedanken Raum geben und ihnen in Stille zuhören...".

Was für ihn "gute Gedanken" sind, lässt Luther offen: Ob es der Gedanke an eine Übersetzung der Bibel in für jeden verständliches Deutsch ist - seine größte Leistung - oder aber seine Gedanken an die aufständischen Bauern: "Drum soll hier erschlagen, würgen und stechen, heimlich oder öffentlich, wer da kann, und daran denken, dass nichts Giftigeres, Schädlicheres, Teuflischeres sein kann als ein aufrührerischer Mensch" und die Juden: "Das ist's, das ich droben gesagt habe, dass ein Christ, nächst dem Teufel, keinen giftigeren, bittereren Feind habe als einen Juden" und "dass man ihre Synagoga oder Schulen mit Feuer anstecke". Den Gedanken Raum geben - das kann auch sein "das wird man ja wohl noch denken dürfen".

Auch die zehn Künstlerinnen und Künstler lassen weitgehend offen, welchen Gedanken denn Raum gegeben werden soll. Am weitesten wagt sich der Chemnitzer Osmar Osten hervor. Er hat einen gekreuzigten Jesus und eine Bibel auf einem persischen Gebetsteppich platziert und regt damit an, nicht nur "um die Ecke", sondern auch weiter zu denken - und zwar auf einem Gebiet, das angesichts wachsenden Terrors, falsch verstandener Religionsausübung und zahlreicher ungelöster Konflikte in der Welt des Nachdenkens ganz besonders bedarf. In seiner Notiz zu der Installation schreibt Osten: "Was tun wir nicht alles, um unsere Abneigung gegen die Wahrheit zu rechtfertigen..." und "Osmar - du stiehlst dem lieben Gott die Zeit."

Andere Künstler fassen die freien Gedankenräume viel traditioneller auf. Rudolf Bott aus Kirchbuch nennt seine großen, weißen Skulpturen "Die Leere", die die Betrachter selbst ausfüllen können. Barbara Falkner aus Berlin und Daniel Huber aus Tirol zeigen mit ihren "Floating Thoughts", "treibenden Gedanken", eine fragile, reflektierende Wasseroberfläche, die "Reinheit, Klarheit und Ruhe" symbolisieren soll - Eigenschaften, die uns im Moment vielleicht am fernsten sind. Da mag Corina Forthubers "Bellevue" schon schönere Aussichten zu versprechen. Auf begehbaren Objekten der in Österreich und Halle/Saale lebenden Künstlerin warten kleine Guckkästen, die auf romantische, naturnahe Augenblicke hinweisen. Wenn man sich denn die Zeit dafür nimmt - auf die Zeit spielen auch die alten Bahnhofsuhren der Dresdnerinnen Franziska und Sophia Hoffmann an, die alle verschiedene Zeiten anzeigen und auf die innere Uhr jedes Einzelnen verweisen. Während "Brandung" von Cornelia Friederike Müller aus Leipzig den Atem in Beziehung zur Meeresbrandung setzt - als Zeichen für das Leben. Aufs Atmen bezieht sich auch der Österreicher Emil Siemeister in seinem "Wenderaum des Atmens", in dem sich alte Miniaturbilder mit Nachtleuchtfarben zu einem surrealem Raumerlebnis verbinden.

Aber es gibt auch andere Räume, die das Querdenken befördern. Das "Diesseits" des in Uruguay geborenen, jetzt in Dresden lebenden Künstlers Héctor Solari etwa. Seine expressive Videoinstallation hüllt den Betrachter ganz ein, scheint zunächst auf eine Reizüberflutung aus zu sein, bevor sie einen ganz eigenen, organisierten Rhythmus in Bild und Klang findet. Auch die in Zürich und Halle/Saale lebende Dagmar Varady lässt sich nicht blind auf den Satz Luthers ein. Sie betrachtet seinen Eisenacher "Tintenklecks als Medienmythos" unter dem Motto: "Es kann sein, aber die Tinte ist neu." Diesen Satz, der von Zar Peter dem Großen stammen soll, als er 1712 die Lutherstube in Wittenberg besuchte, können sich Besucher in sechs Sprachen ausgedruckt mitnehmen und so zum Nachdenken darüber anregen, was Luther uns heute zu sagen hat. Um wirkliche, heutige Menschen geht es in Rosi Steinbachs "Depot". Die 1957 in Karl-Marx-Stadt geborene Keramikerin hat einige Dutzend sehr lebendige plastische Porträts von ganz alltäglichen Menschen, Tieren und Gegenständen in Regalen ausgestellt, die zum assoziativen Nachdenken über deren Geschichte anregen und damit den Gedanken eine Richtung weisen, ihnen aber gleichzeitig freien Raum geben, die dunklen, skurrilen und fantastischen Ecken des Lebens und menschlicher Schicksale zu erkunden - und sie so womöglich durch Zuwendung zu beeinflussen.

Mit dieser Ausstellung interpretiert das Grassi-Museum - "für Angewandte Kunst" - seinen eigenen Namen originell und neu, indem es tatsächlich Kunstwerke nicht nur ausstellt, sondern den Besuchern im wahrsten Sinne des Wortes zur Verfügung stellt, mittels derer sie sich ihres eigenen Ortes in der Welt bewusst werden können.

Wenngleich durch einen Mann der Kirche angeregt, interpretieren alle Installationen individuelle Rückzugsräume neu - in den meisten Fällen allerdings ohne einen der Zeit und ihren menschengemachten Problemen angemessenen Bezug zum heutigen Leben. So offen die Räume sind, damit vielleicht auf eine offene Gesellschaft hinweisen, so wenig geben sie der Offenheit eine Richtung. Bis auf die Arbeiten von Rosi Steinbach, Dagmar Varady, Osmar Osten und Héctor Solari regen sie sogar eher zu einem Rückzug aus diesem Leben an, ohne einen neuen und erneuten Zugang zu ihm zu eröffnen. Das ist als ob Nachdenken, Besinnung, Meditation an sich schon positiv besetzte Werte sind - sie können aber auch, wie es Osten in seinen Gedanken zum "Weltteppich" schrieb, "unsere Abneigung gegen die Wahrheit" noch verstärken. Ohnehin macht, nach dem französischen Philosophen George Steiner Denken traurig, wobei er sich auf Schelling beruft: "Denken ist strikt untrennbar von einer 'tiefen, unzerstörbaren Melancholie'." Wofür Steiner zehn Gründe anführt, darunter, dass Denken oft ein dilettantisches Unterfangen ist, bei dem viele Impulse für das Leben verloren gehen. Auch gebe es oft einen Widerspruch zwischen Denken und Verwirklichung, zwischen Vorstellung und tatsächlicher Erfahrung, eine oft misslingende Beziehung zwischen der Unfähigkeit, ohne Hoffnung zu leben, und der Unmöglichkeit, zerschlagene Hoffnungen zu verwinden. Und schließlich ist auch das Denken machtlos gegenüber dem Tod.

Darüber schweigen die meisten dieser Räume, wie auch darüber, dass die "guten Gedanken" vielleicht gar keinen Rückzugsraum brauchen, sondern einen Raum des Vorstoßes in eine neue, bessere, friedlichere Welt, die aus dieser hier zu bauen wäre. Denn man soll nach Edmond Jabés, einem ägyptisch-französischen Philosophen, "sein Denken in die Tat umsetzen. Es dem Leben weihen." Worauf schon das Weihnachtsfest hindeutet - insofern ist es tatsächlich eine gute Zeit, guten Gedanken Raum zu geben.

Die Ausstellung "Gedanken Raum geben" ist bis 28. Mai 2017 im Grassi Museum Leipzig, Johannisplatz 5-11, zu sehen. Geöffnet Dienstag bis Sonntag 10 - 18 Uhr.