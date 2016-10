Raubkunst-BÃ¼cher aus Hertie-GrÃ¼nderfamilie entdeckt

Raubkunst-Bücher aus Hertie-Gründerfamilie entdeckt

erschienen am 10.10.2016



Bautzen (dpa/sn) - Teile der bisher in Russland vermuteten bedeutenden Büchersammlung der jüdischen Unternehmerfamilie Edith und Georg Tietz sind in der Stadtbibliothek in Bautzen gefunden worden. Sie wurden im Zuge der dortigen, vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste geförderten Recherchen zu NS-Raubgut identifiziert, wie die Stadt am Montag mitteilte. Ein Teil des Fundes soll am kommenden Montag präsentiert werden.

Die Firma der Nachfahren der «Hermann Tietz & Co. Warenhäuser» (Hertie) wurde von den Nazis enteignet, 1934 drängten sie die Brüder Georg und Martin Tietz sowie deren Schwager Hugo Zwillenberg aus der Firmenleitung. Der Familienbesitz wurde beschlagnahmt, später versteigert und verkauft.

1944 erwarb das Reichsinnenministerium die Privatbibliothek des Ehepaares Edith und Georg Tietz und lagerte sie in einem Außendepot in Bautzen ein. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges verlor sich ihre Spur. Bisher wurde davon ausgegangen, dass sie als Trophäengut der sowjetischen Besatzungsmacht diente.