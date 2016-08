Rauch auf dem Wasser

Das "Highfield"-Festival ist der spätsommerliche Saison-Absacker unter den großen deutschen Freiluft-Veranstaltungen: Hier spielt meist nochmal auf, wer anderswo schon war. Das hat eher wenig Szenewurzel - also macht man sich locker. Was am Wochenende wieder prächtig gut funktioniert hat.

Von Tim Hofmann

erschienen am 21.08.2016



Leipzig. Der Berliner Band Rammstein kann es egal sein, was unter ihnen Festival ist: Wo immer sie auftritt, hängt mit Ansage das "Ausverkauft"-Schild am Kassenhäuschen. Und weil sich die Hamburger FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH für ihr mitunter vergleichsweise blässliches Highfield-Festival am Störmthaler See bei Leipzig dieses aufmerksamkeitsfördernde Prädikat nach einem optisch bereits gelungenen Marken-Relaunch anheften wollte, leistete sie sich in diesem Jahr den effektivsten Headliner, der deutschland- und eigentlich auch weltweit aktuell zu haben ist. Mit dem erwarteten Erfolg: 35.000 Besucher waren glatt 10.000 mehr als in den Jahren davor, jeder wollte am Samstag um Mitternacht Rammstein sehen. Und obwohl die Berliner sich mit ihrem aktuellen Festival-Programm in einer abgespeckten Variante präsentieren, obwohl die Musiker ihren Best-Of-Set eher routiniert als beseelt abspulten - selbst in der Light-Version bleibt ein Rammstein-Konzert als ausgeklügelte Bulldozer-Rock-Oper mit sinnlich-morbidem Seelenkern ein Ereignis von einem anderen Stern. Das Sextett hatte zudem ein paar selten gespielte Bonbons wie "Halleluja" oder das Depeche-Mode-Cover "Stripped" in die übliche Hitversammlung gestreut - feine Unterhaltungskunst!

Der kreative Bühnenwerkzeugkasten, mit dem Rammstein licht- und feuertechnisch die Menge beballert, regt natürlich auch andere Bands seit vielen Jahren an: Sei es zur griffigen Parodie wie im Fall der amerikanischen Punkrocker No FX und ihrer unterhaltsam gepolterten Showeffekt-Verweigerung ("Hey, ist das etwa Rauch? Wir wollen keinen Rauch, verdammt!"), sei es zur opulenten Pfiffigkeit wie die Thüringer Heaven Shall Burn, die ebenfalls mit Lichtbatteriesalven und Flammenwerfern agieren, dabei aber statt Opern-Opulent eine eher fiebrige, aber einmalig ausgefeilte und kaum weniger sehenswerte Unterstützer-Optik für ihren Brachialmetal ausgefeilt haben. Akustisch liefert die Band aus Saalfeld den energiereichsten Beitrag der gesamten drei Tage. Da müssen sich ehemalige Superstars wie Skunk Anansie mittlerweile doch hinten anstellen: trotz der hoch motivierten Frontfrau Skin, die sichtlich Freude mitbrachte, war deren Auftritt eher etwas für 90er-Spezialisten.

Da ging es bei Scooter und auf der kleinen Bühne schon ausgelassener im Publikum zur Sache - hier war vor allem für das jüngere Publikum angerichtet mit freudig gefeierten Rap-Einheizern wie Genetikk oder Blumentopf, die den Boden bereiteten für das überbordende Feierverhalten der etablierten Hipster-Partykönige Deichkind als dritter Headliner. So seltsam sich der Highfield-Programm-Mix mit seiner Reißbrett-Anmutung auf dem Papier oft liest - auf dem Gelände lief die Melange in diesem Jahr in ausgesprochen stimmigem Abwechslungsreichtum zusammen. Ärgerlich war da höchstens, dass die versetzt nebeneinander angeordneten Bühne sich bei den gut gemeinten Programm-Überlappungen gegenseitig ziemlich anbrüllten, sodass man an vielen der Imbiss- und Getränkeständen unpassend zur kulinarischen Auswahl (Angebot und Preise sind auf dem Highfield vergleichsweise gut und fair) mit hässlichem Durcheinander angeschallt wurde. Leicht unangenehm ist es am Acker um den Störmthaler See vielerorts auch für das Sitzfleisch: Es lagen stellenweise so viele spitze, faustgroße Steine herum, dass einem das übliche Plasteflaschen-Verbot (Wurfgeschosse?!) besonders absurd vorkam. Gegen die ziemlich heftige Staubentwicklung des ersten Tages hatte Mutter Natur ja bereits am Samstag einen wohltuenden Kniff parat in Form eines gelegentlichen Nieselregens, der den Staub band, ansonsten aber keinen großen Party-Geist zu stören vermochte.