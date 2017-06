Raumschiff aus Lego

Das Chemnitzer Trio Blond hat sich in den letzten Monaten zum Geheimtipp in der bundesweiten Klubszene hochgespielt: Die zweite Band aus der Künstlerfamilie Kummer bürstet dazu die Branche genüsslich gegen den Strich - und steht somit beispielhaft für das Kosmonaut-Festival, dass sie am Freitag eröffnet.

Von Tim Hofmann

erschienen am 13.06.2017



Chemnitz/Jena. Ja, Foto ist schräg. Die Geschichte dahinter ist aber zu gut, um es nicht zu drucken: Blond-Bassist Johann Bonitz (der mit Sonnenbrille), ist musiksüchtig. Daher nutzt er jede Gelegenheit, Stars und Sternchen um ein gemeinsames Foto zu bitten. Da er blind ist, kann er jedoch trotz Frohnatur seine Mimik der Situation aber nicht recht anpassen - auf den Bildern steht daher meist ein cool unbeteiligt wirkender Johann neben einem froh grinsenden Star - was aussieht, als hätten die Berühmtheiten um ein Foto mit dem jungen Chemnitzer gebeten und nicht umgekehrt.

Genau solche Situationen sind es, die seine Band Blond aufzugreifen versteht: Schlagzeugerin Lotta Kummer und die Gitarre spielende Sängerin Nina Kummer passen sich einfach an ihren Bassisten an - alles, was diese Band vorfindet, wird in einen eigenen Kosmos umgebogen. Das kommt an: Die Chemnitzer, die im April 2016 ihre erste EP "Blond" herausgebracht haben, sind seitdem bundesweit unterwegs, und die kleinen Klubs oder Cafés sind selbst in Metropolen wie Stuttgart oder Berlin immer häufiger immer besser gefüllt - wenn nicht, was auch zunehmend passiert, überfüllt. "Lieber in einem kleinen, knackvollen Laden als in einem großen, der halb leer ist", sagt Lotta Kummer. Sie setzt zusammen mit Schwester Nina als Frontfrauen-Doppel auf Show-Eskalation, die packt. Da ist zum Beispiel der unmögliche Glitzerfummel, den man auf der Bühne trägt. Trash? "Eigentlich stehen wir auf die ganz große Show, so wie bei Katie Perry", sagt Nina Kummer. "Wir müssen das nur für unsere Verhältnisse entsprechend etwas kleiner denken."

Die Band versteht sich vorzüglich auf Unterhaltung mit sehr simplen Mitteln. Es ist wie beim Lego: Manche Spieler bekommen ohne Bauplan nichts hin, andere benötigen ausgefallene Sonderteile für beeindruckende Modelle - einige wenige aber schaffen es, aus einer Handvoll unscheinbarer Standard-Steine die coolsten Raumschiffe zusammenzustecken. So sind Blond. Das Trio will, dass die Leute sich erinnern - und bekommt das hin mit einem Mix aus Selbstbewusstsein und Selbstreflexion. Einer der wichtigsten Tricks dabei: Humor bedeutet bei Blond nicht Ulk. Die Band versteckt sich nie hinter schnellen Gags, wie viele Künstler sie nutzen, um Unsicherheiten oder Mangel zu kaschieren, verzichtet auf den schnellen Applaus, den man ja leicht bekommt, wenn man das Publikum dazu zwingt. Zum Beispiel mit einer Coverversion, die zu respektieren ist - sei es für die geschmackssichere Wahl eines Kultsongs oder die vermeintlich mutige Herangehensweise. Doch nicht mit Blond: Da wird, mitten im eigenen Indie-Schrammelrock, den Nina Kummer mit ihrer beachtlichen "Zombie"-Sirenenstimme markant aufkratzt, "Mama Mia" von Abba als hemmungslos naive Schülerband-Version zerbeult, ganz ohne Mitsing-Ambition. Bis plötzlich die Beats aus Johanns Keyboard kommen und Schlagzeugerin Lotta das Stück mit dreckigem Rap-Talent in "Lose Yourself" von Eminem ummodelt. Solche Aktionen sind super effektvoll, aber frei von Effekthascherei: Diese Band ist eine Rampensau.

So hat Blond es aus dem Stand zu einem beachtlichen Vorband-Level gebracht, Gruppen wie Annen May Kantereit haben mit den Chemnitzern echten Support gefunden. Denn im Prinzip gibt es ja drei Arten von Vorbands: überflüssige, übermotivierte - und überzeugende. Und nur letztere schicken irgendwann die Hauptband in Rente.

Überzeugen kann man sich davon, wenn Blond übermorgen in Chemnitz das Kosmonaut-Festival quasi eröffnet - eine Veranstaltung, die so ähnlich funktioniert wie das Trio: Schlau geplant, aber nur aus versponnenem Wollen-Gefühl heraus. Aus Not wird da eine Tugend gemacht, wobei Blond einen Unterhaltungswert vor allem daraus ziehen, diese Not nicht als solche zu verstehen - sondern als Steilvorlage. Viele Newcomerbands tappen immerhin in die Falle, Unzulänglichkeiten zum vermeintlichen Kult umzulabeln. Blond nicht: Das Trio nutzt den Charme des unberechenbaren Moments.

Deswegen gibt es für die drei Musiker_innen nur eine Option im Leben: Musik. Wobei die Band in der Tat als das eingeschworene Geschwister-Trio durchgeht, als das es sich bundesweit darstellt. Immerhin sind Bruder und Schwester ja vor allem soziale Funktionen, keine biologischen. Lotta Kummer hat gerade ihr Abi fertig, Nina Kummer studiert - und Johann Bonitz hat seine Ausbildung abgebrochen: Die Perspektive, als Blinder irgendwann in einer entsprechenden Werkstatt arbeiten zu müssen, ist für ihn keine. Da legt er lieber ganze Nachtschichten im Proberaum ein - wenn die eigentliche Geschwisterband der Kummer-Frauen, die gern tagsüber probt, fertig ist. "Für mich spielt das ja keine Rolle, mir sind Tag oder Nacht gleich", sagt Keyboarder und Bassist, der mit seinem exorbitantem Gehör gerade am ersten Album feilt. Das ist der Moment, in dem auch er bis über beide Ohren grinst.

Festival

Das "Kosmonaut", kurz "Kosmo" genannt, findet am Freitag und Samstag am Stausee Rabenstein bei Chemnitz statt. Blond spielt am Freitag 15 Uhr auf der Atomino-Bühne, Annen May Kantereit am Samstag um 20.45 Uhr vor dem geheimen Headliner auf der Hauptbühne.

kosmonaut-festival.de