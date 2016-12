Rechnungshof mahnt Kommunen zu strikter Haushaltsdisziplin

erschienen am 08.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Der sächsische Rechnungshof hat die Kommunen im Freistaat zur strikten Haushaltsdisziplin aufgefordert. Präsident Karl-Heinz Binus äußerte sich am Donnerstag bei der Vorstellung des Jahresberichtes seiner Behörde besorgt darüber, dass die Kommunen ihre Schulden in hohem Maße aus ihren Kernhaushalten auslagern. Bei einer Gesamtverschuldung von rund 15,8 Milliarden Euro Ende 2015, seien etwa 81 Prozent der Schulden ausgelagert gewesen. Die Rechtsaufsicht wie auch der Rechnungshof hätten aber für diese Bereiche nur begrenzte Kontrollmöglichkeiten.