Reclam Verlag: Buch gibt Einblick in Geschichte und Arbeit

erschienen am 07.12.2016



Berlin/Leipzig (dpa) - Der 1828 in Leipzig gegründete Reclam Verlag liefert jetzt den Stoff für ein Buch in eigener Sache. Unter dem Titel «An den Grenzen der Möglichkeiten» hat Herausgeberin Ingrid Sonntag rund 50 Beiträge von Wissenschaftlern, Verlagsmitarbeitern, Autoren und Übersetzern zusammengefasst. Sie erzählen die Geschichte und Arbeitsweise eines Verlages, der zwischen 1947 und 1991 in Gestalt zweier unabhängig geführter Unternehmen parallel in Ost- und Westdeutschland existierte, wie der Ch. Links Verlag am Mittwoch in Berlin mitteilte. Die Verlagsgeschichte spiegele differenziert auch deutsch-deutsche Zeit- und Kulturgeschichte.