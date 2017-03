Red' richtig!

In Eubabrunn finden bald wieder die Vogtländischen Mundarttage statt. Die ursprüngliche Sprechweise hat sich in Sachsen verändert: Forscher finden viele originale Zungen in den Bergregionen des Freistaates.

Von Katrin Mädler

erschienen am 11.03.2017



Eubabrunn. Was tun? Das Handy klingelt in der vollen Straßenbahn irgendeiner Großstadt, auf dem Display die Nummer der Familie aus dem fernen Dorf, wo man aufgewachsen ist. Wie mit ihnen reden - im sorgsam gelernten Hochdeutsch oder in der Sprache der Heimat? Zwei Orte, zwei Sprechweisen kommen sich plötzlich in die Quere. Meist ist die Herkunft eines Menschen nicht sichtbar, weder Auftreten noch Kleidung verraten etwas - und dann klebt sie in Form von kleinen Worten oder unbedachten Ausrufen an der Zunge fest. Muss das peinlich sein? Vor allem den Sachsen fehle beim Sprechen das Selbstbewusstsein, sagt Evelyn Koch als promovierte Sprachwissenschaftlerin. Sie betreut an der Technischen Universität Dresden seit Jahren Dialekt-Studien. Und erklärt: Die Stigmatisierung der sächsischen Sprechweise sei seit dem 30-jährigen Krieg bekannt. 21 verschiedene Dialekte habe es im Freistaat gegeben. "Die sind in ihrer ursprünglichen Form längst verschwunden, aber im Süden gibt es noch ausgeprägtere Merkmale." Schon seit Jahren würden die sächsischen Gebirgsregionen als "Bollwerk der Mundart" gelten. Im Vogtland, dem Erzgebirge und dem Lausitzer Bergland finden Koch, ihre Kollegen und auch die Studenten bei ihren Abschlussarbeiten ein gutes Forschungsfeld. Mundart ist die Sprache des einfachen Volkes - zu dem will heute nur niemand mehr gehören. Vor über hundert Jahren ließ Thomas Mann in seinem Roman "Buddenbrooks" die Menschen mit verschiedenen Sprechweisen aufeinanderprallen. Sein norddeutscher Patrizier Konsul Buddenbrook begreift im Roman, dass er in bestimmten Situationen besser in die Sprache der Arbeiter verfallen sollte, spätestens dann, wenn diese anfingen, Revolution zu machen. Er kam mit seinem plötzlichen Plattdeutsch bei ihnen weiter als mancher, der in seinen Ansichten und seinem Hochdeutsch stur blieb: "Beliebt der Pöbel, mich in mein Haus zurückkehren zu lassen?" Der Pöbel spricht Mundart - diese Vorstellung hält sich hartnäckig. "Ich treffe immer mehr Eltern, die peinlich genau darauf achten, dass ihr Kind in keinster Weise Mundart spricht", sagt Doris Wildgrube. Die Mundart-Autorin aus dem oberen Vogtland ergänzt: "Dadurch geraten sie mit den Großeltern aneinander, weil die noch reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist."

Zwischen der Hochsprache und der Mundart wechseln - das konnte nicht nur Konsul Buddenbrook im Geschäftsleben, sondern auch Doris Wildgrube. Als selbstständige Ingenieurin betreut sie Großbaustellen auf der ganzen Welt. "Ich trenne zwischen den Aufgaben. Manchmal wäre es unhöflich, Dialekt zu sprechen." In ihrer Heimat liest sie trotzdem mit traditioneller Spitzenhaube ihre Mundart-Geschichten. "Gerade weil ich viel unterwegs bin, weiß ich die eigene Kultur zu schätzen, peinlich ist sie mir in keinster Weise." Laut Koch sind es die kleinen Wörter, in denen die ursprüngliche Sprechweise am längsten überlebt - "ni/nich/ned" (nicht) und "ouch/ou/aa" (auch) rutscht dem Sachsen noch häufiger heraus. Doch Untersuchungen würden zeigen, dass sich im Großraum Dresden-Leipzig-Chemnitz eine vereinheitlichte, überregionale Sprache entwickelt, in der sich einzelne Mundartmerkmale miteinander vermischt haben. "Das ist im Grunde das, was wir heute unter Sächsisch verstehen", so Koch. Aufschlussreich ist die "Mehrgenerationen-Studie": In verschiedenen Orten lassen die Forscher Enkel, Eltern und Großeltern eine Bildergeschichte in ihrer Mundart nacherzählen. "Trotz allen Veränderungen: Alte Grenzlinien, beispielsweise zwischen dem Vogtland und dem Erzgebirge, sind in der Sprache der Jüngeren nachweisbar." Die Dresdner Forscher arbeiten mit Gewährspersonen zusammen: Einheimische mit Dialekt, der bestenfalls durch den Beruf nicht verfälscht wurde. Oft sind es Mundartautoren wie Peter Leonhardt. Seine südvogtländische Mundart aus dem Raum Markneukirchen haben schon einige Studenten registriert, in Schrift und Tonaufnahmen festgehalten. Auch Sprachwissenschaftler der Universität Regensburg kamen zu ihm, denn seine Heimat gilt als nördlichste Region des sogenannten "nordbairischen" Spracheinflusses. "Man kann nicht hochdeutsch denken und in Mundart schreiben. Diese Dichtung ist nur mit dem eigenen Dialekt möglich - und das zeichnet sie aus", sagt der 73-Jährige. Zu den Mundarttagen will er wieder Geschichten lesen. Gemütlichkeit, Identität, regionale Verbundenheit - diese Funktionen gibt Evelyn Koch der Mundart. Im Dialekt schimpft es sich besonders gut - ein Mensch könnte oft nicht ehrlicher wirken. Welche sächsische Mundart klingt nun besonders angenehm? Evelyn Koch warnt vor Vorurteilen: "Nach dem eigenen Gehör singen immer die anderen."

Die Vogtländischen Mundarttage finden zum siebenten Mal statt: vom 27. bis 29. April im Freilichtmuseum Eubabrunn.

www.trachtenverein-vogtland.de