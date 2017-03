Reformation und Heinrich Böll: Literaturfest Meißen 2017

erschienen am 07.03.2017



Meißen (dpa/sn) - Die Reformation, Hugo von Hofmannsthal und Heinrich Böll stehen diesmal im Blick des Literaturfestes Meißen. «Insgesamt werden in diesem Jahr etwa 150 Lesungen für Jung und Alt zur Auswahl stehen», sagte Daniel Bahrmann vom Meißener Kulturverein am Dienstag. Das Literaturfest Meißen wird in diesem Jahr vom 8. bis zum 11. Juni stattfinden. Programmpartner und Vorleser können bis zum 30. April ihre Lesungen und Leseorte auf www.literaturfest-meissen.de anmelden. Auch die traditionellen Schwerpunkte Mittelalter, Renaissance und Fantasy soll es wieder geben.