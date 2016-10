Reformationsjubiläum: Überarbeitete Lutherbibel übergeben

erschienen am 30.10.2016



Eisenach (dpa) - Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) geht mit einer Neufassung der Lutherbibel in das Reformationsjubiläum. In einem Festgottesdienst in der Eisenacher Georgenkirche übergab der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm am Sonntag das von Wissenschaftlern überarbeitete Werk. EKD-Reformationsbotschafterin Margot Käßmann forderte zum kritischen Lesen der Bibeltexte auf. «Genau das wollten die Reformatoren.»

Auf der Wartburg bei Eisenach hatte Martin Luther 1521 das Neue Testament innerhalb von elf Wochen vom Griechischen ins Deutsche übersetzt. Es erschien 1522 nach der Bearbeitung durch andere Reformatoren im Druck. Seitdem wurde die Lutherbibel vielfach überarbeitet.

An der Fassung für das Reformationsjahr haben 70 Theologen sechs Jahre lang gearbeitet. Geleitet wurde das Projekt von dem ehemaligen evangelischen Landesbischof in Thüringen, Christoph Kähler. In den nächsten Tagen sollen mehr als 2200 evangelische Kirchengemeinden eine Altarausgabe der Neufassung erhalten. Die Feierlichkeiten zum 500. Jahrestag von Luthers Thesenanschlag am 31. Oktober 1517 in Wittenberg werden an diesem Montag in Berlin mit einem Festakt eröffnet.