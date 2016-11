Reißnägel im samtenen Muskel der 80er

Bonnie Tyler zeigt im Konzert, was von ihrem epischen Können bleibt

Von Tim Hofmann

erschienen am 07.11.2016



Chemnitz. Der Bonnie-Tyler-Hit "Total Eclipse Of The Heart" ist einer dieser ikonischen, großen Songs, die allein ein ganzes Jahrzehnt fassen: Was Celine Dions "My Heart Will Go On" für die 90er, ist das Stück für die 80er - stilistisch, aber auch vom sängerischen Anspruch her. Nun ist das Herzstück der menschlichen Stimme ein Muskel. Daher wäre es arg vermessen, von der 65-jährigen Bonnie Tyler im Konzert heute noch die ganze dramatische Skala dieser Monsterballade zu erwarten - bei Uli Hoeneß verlangt ja auch kein Mensch mehr, dass er für den FC Bayern die Tore schießt.

Dennoch machte die britische Sängerin am Sonntag beim Konzert in Chemnitz gerade dieses Stück zum Mittelpunkt - und schlug sich so ergreifend wacker, dass das Publikum in der ausverkauften Stadthalle nicht anders konnte, als sie frenetisch zu feiern. Tyler präsentierte bei dem Gastspiel alle Höhepunkte ihrer Karriere, und da letztere auch etliche Tiefen hatte, reichte das gerade gut aus, um mit ein paar Coverversionen ein handliches Programm zu füllen. Von 70er-Hits wie etwa "It's a Heartache" über "Simply The Best", das im Zugabenblock die Menge von den Sitzen riss, bis zum grandiosen "Holding Out For A Hero" zündete Tyler mit ihrer souveränen Band immer noch ein Feuerwerk, das ihre Klasse auf Augenhöhe mit Stars wie Meat Loaf unterstrich: Denn egal, ob man derlei Musik nun prinzipiell für zu kitschig, überdreht oder artifiziell hält: Die Lieder bohren sich in Ohr und Gemüt, fesseln, bleiben. Und auch wenn Tyler auf der Bühne nicht nennenswert graziler agiert als Ozzy Osbourne: Ihre Stimme hat selbst in gealtertem Zustand noch dieses unnachahmliche, berührende Gänsehaut-Timbre wie mit Reißnägeln durchbohrter Samt. Wohl etliche Schlagersterne, die in Deutschland derzeit zehnmal so viele Besucher anlocken, würden sich dafür gern zehn Jahre älter machen lassen.