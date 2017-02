Retrospektive zeigt Italienbilder des 19. Jahrhunderts

erschienen am 09.02.2017



Dresden (dpa) - Italienbilder des 19. Jahrhunderts sind bis Ende Mai in einer Ausstellung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden zu sehen. Die umfassende Retrospektive «Unter italischen Himmeln» präsentiert erstmals den reichen Dresdner Bestand, ergänzt um ältere Vorbilder, Plastiken der Antike und des 19. Jahrhunderts sowie hochkarätige Leihgaben aus London, Kopenhagen, Frankfurt, Berlin und München. «Anhand eines Themas lässt sich die gesamte Kunstgeschichte des 19. Jahrhunderts und ihre Entwicklung wunderbar nachvollziehen», sagte Museumsdirektorin Hilke Wagner im Vorfeld. Die am Freitag beginnende Schau wurde am Donnerstag der Öffentlichkeit vorgestellt.