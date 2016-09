Ritter Rost und der Groove der Geisterbahn

Lordi haben eine neue Terror-Platte aufgenommen und gehen auf Tour

Von Tim Hofmann

erschienen am 29.09.2016



Markneukirchen. Da sieht man mal, was der Eurovision Song Contest aus einem K√ľnstler zu machen in der Lage ist: Nicht, dass die finnischen Monsterhardrocker Lordi so je vollkommen ernst genommen werden wollten ihn ihren bei der Band Gwar entlehnten Grotesk-Kost√ľmen - doch die Truppe ist nun wirklich wesentlich mehr als der Gimmick, als der sie vielerorts gilt, seit sie 2006 mit "Hard Rock Hallelujah" besagten Schlagerwettstreit f√ľr sich entschied. Dieser Tage hat das optisch ulkige Gruselkabinett mit "Monstereophonic: Theaterror vs. Demonarchy" (AFM Records) ihr bereits zehntes Album vorgelegt, um doch nochmal auf ihre eigentlichen St√§rken abseits der supervergn√ľglichen B√ľhnenpr√§senz aufmerksam zu machen. Lordi verbindet n√§mlich ziemlich clever den groovigen Electro-Rock von Genre-Superstar Rob Zombie mit zeitlosem Faust-in-die-Luft-Hardrock √† la Kiss oder W.A.S.P. und verzuckert das Ergebnis einerseits mit reichlich Europe-m√§√üigen Keyboards, andererseits mit gelegentlichem Klanghumor, wie man ihn von "Ritter Rost" noch im Zwerchfell hat. Da klappert dann einfach mal eine Kuhglocke mitten in den Theaterdonner.

Das ist nat√ľrlich weniger etwas f√ľr eingefleischte Szene-Insider auf der Suche nach authentischem Heavy Metal der n√§chsten Brutalit√§tsgeneration: W√§re dieser die Filmreihe "Saw", h√§tten wir es bei den Finnen mit einer guten alten Jahrmarkts-Geisterbahn zu tun. Aber genau diese ist im Fall Lordi so liebevoll renoviert und mit kecken neuen Lichteffekten ausgeleuchtet, dass es Runde um Runde mehr Laune macht, sich von den Pappkameraden an den Instrumenten den Mainstream-Rockpr√ľgel auf den Partysch√§del h√§mmern zu lassen. Denn wenn es um echtes Vergn√ľgen geht, versteht man in Finnland bekanntlich keinen Spa√ü: Das muss sitzen, und "Monstereophonic: Theaterror vs Demonarchy" sitzt. Damit startet Lordi am Samstag √ľbrigens zu einer gro√üen Europatournee. Und zwar im Vogtland - kein Witz!

Im Konzert Lordi spielt unter anderem am Samstag in Markneukirchen, am Sonntag in Leipzig und am 16. Oktober in Berlin.