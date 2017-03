Robbie Williams startet «Heavy Entertainment Show»-Tour

erschienen am 08.03.2017



Dresden (dpa/sn) - Robbie Williams (43) kommt im Sommer mit seiner «Heavy Entertainment Show» nach Deutschland. Die Tournee startet am 26. Juni in Dresden. Der Brite tritt im Stadion von Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden auf, wie der Veranstalter Bernd Aust Kulturmanagement GmbH am Mittwoch in Dresden mitteilte. Als Special Guest ist das britische Synthie-Pop-Duo Erasure dabei. Nach Dresden folgen Auftritte in Düsseldorf (28.6.), Hannover (11. Juli), Frankfurt (19. Juli), München (22. Juli) und Berlin (25. Juli). Das im November 2016 erschienene Album von Williams heißt «The Heavy Entertainment Show». Das einstige Take That-Mitglied gehört mit mehr als 70 Millionen verkauften Alben zu den Stars der Branche.