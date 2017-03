Robert Downey Jr. wird Doktor Dolittle spielen

Der als «Iron Man» bekannte Schauspieler wird in die Rolle des Kinderbuch-Helden Doktor Dolittle schlüpfen, der fast 500 Tiersprachen beherrscht.

erschienen am 21.03.2017



Los Angeles (dpa) - US-Schauspieler Robert Downey Jr. (51, «Iron Man») wird mit Tieren sprechen - zumindest auf der Kinoleinwand: In einer Universal-Neuverfilmung wird er den kauzigen Tierarzt Doktor Dolittle spielen.

Das berichtete «USA Today» am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf ein Statement des Filmstudios. Universal hat sich demnach in einer Auktion gegen andere Interessenten durchgesetzt und sich die Rechte an dem Projekt gesichert. Drehbuchautor und Regisseur soll Stephen Gaghan («Syriana») sein.

Der Kinderbuch-Klassiker des britischen Schriftstellers Hugh Lofting war bereits 1998 und 2001 von 20th Century Fox mit Eddie Murphy in der Hauptrolle verfilmt worden. Zuvor hatte es auf Grundlage der Buchvorlage einen Zeichentrickfilm und ein Filmmusical gegeben.

Bevor Downey Jr. in die Tierwelt eintaucht, wird er ab Juli in «Spider Man: Homecoming» im Kino zu sehen sein.