Rock im Park und Rock am Ring: Verdammt, wir sind glücklich!

Auf den Zwillingsfestivals haben von Freitag bis Sonntag rund 170.000 Menschen ihre Freiheit hochleben lassen - auch oder gerade weil der Terrorismus ihr Dellen beizubringen versucht.

Von Tim Hofmann

erschienen am 05.06.2017



Nürnberg. Wie reagiert man heutzutage, wenn man gerade mit 85.000 Menschen auf einem Festivalgelände steht und plötzlich etwas von "terroristischer Bedrohung" hört? Campino, der am Freitagabend bei "Rock im Park" in Nürnberg mit seinen Toten Hosen kurz nach der Botschaft, dass das Parallelfestival am Nürburgring wegen derlei Verdachts unterbrochen wurde, auf die Bühne musste, sah da nur einen Weg: "Wir lassen uns von Arschlöchern nicht unser Leben kaputtmachen. Wir lassen uns nicht einschüchtern, wir gehen weiter zu Rockkonzerten und Fußballspielen und haben Spaß!" Die Menge vor der Hauptbühne auf dem Zeppelinfeld des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes jubelte - und feierte die Unsicherheit weg. Es ist das alte Lied: Ließe man sich den Spaß nehmen, hätte der Terror gewonnen. Galgenhumor geht auch: "Wir sind hier eben auf dem richtigen Festival", macht es die Runde. War ja schon 2016 so, als "Rock am Ring" wegen schwerer Unwetter fast komplett ins Wasser fiel: Das Schwester-Festival in Nürnberg war auch da nicht betroffen.

Wie theoretisch auch dieses Wochenende. Doch vor allem am Freitag war nicht zu leugnen, dass allein die Nachricht von der Terrorwarnung die Stimmung trübte. Auch wenn die Feier hart weiter ging. Im Hinterkopf vieler Besucher glomm die Erkenntnis, dass es den Punkt gibt, an dem Freude vor allem aus ausgestellter Oberfläche besteht. Für echten Frohsinn braucht es Sorglosigkeit, und die hatte leichte Dellen bekommen. Dass die Lust auf Loslassen vom Alltag davon einiges abkann, zeigt vielleicht das Nachtleben in israelischen Städten wie Tel Aviv. Aber damit hat man hierzulande keine Erfahrung: Die Verletzlichkeit einer solchen Großveranstaltung war selbst bei "Rock im Park" spürbar. Umso mehr, als dann noch die Nachrichten aus London kamen.

Dass jedes Mehr an Sicherheit immer auch Einschränkungen mit sich bringt, war ja bereits im Vorfeld spürbar, wenn auch als vermeintlicher Vorwand: Als Reaktion auf den Anschlag von Manchester hatten Veranstalter Marek Lieberberg und sein Team Taschen und Rucksäcke auf dem Gelände verboten - inklusive der sonst limitiert erlaubten Getränkekartons. Klingt nach Kleinkram, sorgte aber für Empörung: Ein Tag, erst recht in praller Sonne, bei den gesalzenen Getränkepreisen eines Festivals und überwiegend jungem Publikum - da ist ein Liter Saft zum Supermarkt-Tarif Gold wert. Immerhin stellten die Veranstalter zum Ausgleich erstmals Zapfstellen für Gratis-Trinkwasser auf: Eine gute Sache, die abseits des Sicherheitsgedankens zum Standard taugt.

Dass Lieberberg mit seiner Wutrede gegen Muslime am Wochenende für leichtes mediales Beben gesorgt hatte, fand in der Menge dagegen wenig Widerhall - obwohl die AfD versuchte, diese politisch aufzugreifen. Einer der beliebtesten Aufkleber in Nürnberg war die Abwandlung des französischen Leitsatzes von "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit": "Liberté, Égalité, Fuck AfD!". Auch der große Jubel, zu dem die Band Feine Sahne Fischfilet auf der Bühne ein Transparent mit der Aufschrift "Berufsschule Nürnberg - wir feiern Euch. Abschiebung stoppen!"ausrollte, ließ ahnen: Rechtspopulisten haben unter Park- und Ringrockern einen schweren Stand.

Die Bands hatten also mehr Mühe als sonst, die Menge in die Eskalation zu treiben. Doch das spornte an: Je näher man den Bühnenprogrammen kam, desto stärker spürte man die Macht der Musik über den Schrecken. Bestes Beispiel waren vielleicht Kraftklub mit ihrem ersten großen Headliner-Auftritt bei Deutschlands größtem Doppelfestival: Keine Band verbindet aktuell den Spagat zwischen Nachdenklichkeit und hemmungsloser Feierwut besser: "Ich kann die guten Dinge sehen in all der Negativität" sang Felix Brummer in "Für immer" in die Nacht: "Ich bin nicht verbittert, verdammt, ich bin glücklich!" Die spektakulärste Leistung bot Rapper Marteria, der energiegeladen seinen am Freitag am Nürburgring ausgefallenen Auftritt dort am Sonntag von 18 bis 19 Uhr nachholte - um gegen Mitternacht 400 Kilometer entfernt in Nürnberg wie geplant den Park zu rocken. Spätestens nach dem Nürnberg-Auftritt der am Ring ausgefallenen Rammstein glühte die Nacht in zornigem Licht und trotziger Liebe.

Das Beeindruckendste am Wochenende war aber wohl doch, dass es bei "Rock am Ring" fast 90.000 Menschen in 15 Minuten gelang, cool und friedlich das Gelände zu räumen - kurz vorm damit geplatzten Auftritt von Rammstein, einer der derzeit begehrtesten und spektakulärsten Livebands des Erdballs. Die immer wieder umwerfende Überwältigung-Feuershow der Berliner schien, gemessen am kollektiven Freidrehen der Menge am Sonntagabend in Nürnberg, für viele der Hauptgrund für den Kauf der teuren Festivalkarte gewesen zu sein.

Wie vorstellbar ist die freitägliche Ring-Reaktion also, wäre gerade ein wichtiges Pokalfinale abgesagt worden? Aus Lieberbergs Wutrede sprach daher auch der Frust, dass die Gesellschaft derlei Popevents immer noch als Mischung aus steuerpflichtigem Kommerz und gefährlicher Kirmes ansieht, ohne ihnen den sozialen Stellenwert von Sport- oder Kulturereignissen zuzugestehen: Dass alles so reibungslos lief, liegt an einem bestens geschulten Publikum - und dem Umstand, dass Security-Firmen, die vor zehn, 20 Jahren im Zweifel noch eher Schlägertrupps waren, sich dank der Mühe der Branche zu untadligen Service-Unternehmen gemausert haben. Der für Flugbegleiter typischen Rundum-Sorglos-Betreuungskompetenz etwa stehen sie kaum mehr nach.