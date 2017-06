Roger Waters: Blick in den Tunnel

Bei großen Künstlern ist es oft schwierig, den richtigen Einstieg in das Gesamtwerk zu finden. Es ist allerdings auch ausgesprochen reizvoll! Diese Serie will Leitfaden für klingende Entdeckungsreisen sein. Heute: Roger Waters

Von Ulf Kubanke

erschienen am 01.06.2017



Wenn Roger Waters heute ein Vierteljahrhundert nach dem letzten echten Soloalbum eine neue Platte veröffentlicht, darf er sich des Rauschens im Blätterwald sicher sein. Denn "Is This The Life We Really Want?" ist das womöglich finale Album eines Rockpioniers, ohne dessen Mitwirkung - besonders mit Pink Floyd - die Musikgeschichte der letzten 50 Jahre eine andere gewesen wäre. Hinzu kommt, dass wir gerade die Dämmerung der Erfindergeneration erleben. Man freut sich mithin über jeden Dino, der noch quicklebendig und aktiv ist. Es ist ein wenig, als würde man bei Größen wie den Rolling Stones, The Who, David Gilmour und eben Roger Waters Zeuge der letzten Kantaten Bachs.

Zum anderen erweist sich der Brite auch mit Mitte 70 als polarisierender Zankapfel. Die Ex-Floyd-Kollegen haben längst Reißaus genommen vor dem schwierigen Wesen Waters - wie auch vier Ex-Frauen. Sogar das Fanlager ist gespalten. Besonders seine ebenso einäugige wie einseitige Parteinahme im Nahostkonflikt führte zuletzt dazu, dass er bei einigen als Heilsbringer verehrt wird, während andere nur noch die Pink-Floyd-Stücke hören, an denen er nicht beteiligt ist. Eines jedoch ist sicher: Der streitbare Engländer ist womöglich vieles, aber nicht egal. Die nachfolgende Reise durch Waters Schlüsselmomente zeigt auf, warum das so ist - und beantwortet die Frage, ob dies auch für die aktuelle Scheibe gilt.

"The Wall" Idee, Umsetzung und Ausdruck dieses Jahrhundertwerks von 1979 gehen nahezu komplett auf Waters' Konto. Pink Floyd werden dabei zu "Pink Freud": Der semifiktive Rockstar "Pink" ist keine gottähnliche Figur, sondern kaputtes Produkt sadistischer Lehrer und der narzisstischen Mutter. Ein Album als finstere, fast dämonische Psychonalayse? Ja! Großen Anteil am Sound hat Produzent Bob Ezrin, der zuvor bereits das Klangbild von Meisterwerken wie "Berlin" (Lou Reed, 1973) oder "Welcome To My Nightmare" (Alice Cooper, 1975) prägte.



"The Final Cut" Formal ist das 1983 erscheinende Anti-Kriegsepos zwar ein Pink-Floyd-Album. Inhaltlich ist es indes der Beginn echter Solo-Aktivitäten. Die bereits entfremdeten Kollegen degradierte Waters hier vollends zu Verrichtungsgehilfen und sorgt auf diese Weise für den endgültigen Bruch. Das gab teils vernichtende Kritiken - doch die Platte verfügt über melodisch starke Songs und eine effektive Dramaturgie. Besonders die ruhigen Nummern entfalten sensible Intensität. "The Fletcher Memorial Home" erlangt als ultimativ gallige Diktatoren-Verspottung weltweiten Kultstatus. Und mit der tanzbaren Rockhymne "Not Now John" bietet Waters eine perfekte Single voller Markenzeichen.



"The Pros And Cons Of Hitch Hiking" 1984 sind Zerquältheit und Politisieren vorerst Geschichte. Das Album bietet eine sinnliche Story zwischen Sexphantasie und surrealem Traum inklusive provokantem Coverartwork. Um ein Haar wäre die Scheibe das eigentliche "The Wall" geworden: Etliche Songfragmente davon schuf Waters bereits 1978 und spielte sie den Floyds ebenso als Ideen vor wie die Wall-Tracks. Man entschied sich jedoch für das andere Material. Nicht auszudenken, wie die Musikgeschichte verlaufen wäre, hätte man sich hierfür entschieden. Das Ergebnis überzeugt in den 80ern aber auch als Waters-Soloplatte auf ganzer Linie. Rein musikalisch knüpft es mitunter an "Final Cut" an. Kein Zufall! So zitiert Waters in "Go Fishing" das "Fletcher Memoral Home" und nachfolgend sogar "Your Possible Pasts". Absoluter Clou und heimlicher Überflieger des Albums ist jedoch Eric Claptons Leadgitarre. "Radio K.A.O.S." 1987 hing Waters kreativ komplett durch. "Radio K.A.O.S." ist höchstens Mittelmaß, transportiert eine hanebüchene Story und wirkt in fast allen Bereichen wie ein Schatten vorheriger Glanztaten. Immerhin gibt es mit "Radio Waves" eine passable Single, die besonders in der Extended Version funktioniert. "Who Needs Information?" zeigt Normalform. Und mit "The Tide Is Turning" steht auf der Platte sogar eine richtig gute Ballade, die sich zum Live-Darling bei Fans entwickelt hat. Der Rest des Albums ist dagegen kaum der Rede wert.

"Amused To Death" Es dauerte fünf Jahre, bis Waters wieder zu voller Form auflief: 1992 erschien "Amused To Death" und zeigte ihn gewohnt von seiner politischen und sozialkritischen Seite. Die Platte nimmt den Golfkrieg, Konsumsucht, Ausbeutung der Dritten Welt und tumbe Berieselung aufs Korn. Damals wurde das Doppelalbum als Gegrantel eines passionierten Griesgrams abgetan - heute muten die apokalyptischen Schilderungen erschreckend prophetisch an. Als prominenten Joker holte Waters Jeff Beck - und der Edel-Gitarrero enttäuschte nicht. Gipfelmoment ist "It's A Miracle". Hier offenbart sich ein seltener Augenblick Humors in Form eines köstlichen Andrew Lloyd-Webber-Disses. "Lloyd-Webber's awful stuff runs for years and years and years. (...) Then the piano lid comes down. And breaks his fucking fingers. It's a miracle!"