Rothaariger Kobold mischt Zwickauer Bühne auf

Mit "Eine Woche voller Samstage" hat das Puppentheater Zwickau jetzt einen Kinderbuchklassiker inszeniert.

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 01.03.2017



Zwickau. Man kann es Theatermachern nicht verdenken, wenn sie bei ihrer Programmplanung auf Sicherheit Wert legen, also, auf Stoffe, zu denen in der anvisierten Zielgruppe kein großer Erklärungsbedarf mehr besteht und dennoch ein gewisses Neugierpotenzial, nach dem Motto: "Wie setzt das Theater das um?"

Insofern war es nur eine Frage der Zeit, dass eine Bühne der Region sich Paul Maars Kinderbuch "Eine Woche voller Samstage" von 1973 vornimmt: Über Generationen hat sich die Geschichte vom Sams wacker in deutschen Kinderzimmern gehalten. Und im Buchhandel: Bis 2011 sind fünf Fortsetzungen über den aus dem Nichts gekommenen rotzfrechen, geschlechtslosen, rothaarigen Kobold mit Schweinenase und (begrenzter) Lizenz zum Wünscheerfüllen, der das Leben des biederen, alleinstehenden Angestellten Martin Taschenbier auf den Kopf stellt, als Buch erschienen. Drei davon wurden erfolgreich mit Ulrich Noethen und Christine Urspruch in den Hauptrollen verfilmt. Der Boden ist also bestens bereitet.

"Eine Woche voller Samstage" unter Regie von Dorothee Metz ist die zweite Neuinszenierung des Puppentheaters Zwickau, seit es vom Theater Plauen-Zwickau an den stadteigenen Kultur- und Messebetrieb der Stadt Zwickau übergegangen ist. Dort setzt man weiter auf die Qualität, die man von der kleinsten Sparte des fusionierten Hauses gewohnt war: Detlef Plath, Dienstältester im Puppentheater-Team, spielt den schüchtern-biederen Martin Taschenbier, Antje Binder führt und spricht souverän die etwa kleinkindgroße Puppe des Sams, und Konrad Bruno Till bestreitet im Dauereinsatz mit respektabler Wandlungsfähigkeit die übrigen tragenden Rollen der 55-minütigen Bühnenfassung des Kinderbuchklassikers: Mit Perücke, Dederonkittel und Wischmopp gibt er Taschenbiers Vermieterin, Frau Rotkohl, zudem dessen stets etwas verpeilten Chef, Herrn Oberstein, einen Kaufhausangestellten und einen Lehrer. Drei Personen - mehr hätten auf der kleinen Bühne des Hauses an der Gewandhausstraße keinen Platz, Es gelingt ihnen, die temporeiche Handlung ohne Längen gut eingespielt rüberzubringen - zum Gaudium der Zuschauer ab 6 Jahren. Auch die offene Spielweise, mit der Antje Binder der Puppe des Sams (wie die Kostüme von Anke Lenz) Leben einhaucht - normal gekleidet und meist hinter ihrer Figur zu sehen - ist dem Gesamteindruck zuträglich. Gerade das ist ja die Kunst: die Puppe so agil und beredsam wirken zu lassen, dass sie die volle Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zieht und die beiden Schauspieler diese als Anspielpartner glaubwürdig für voll nehmen. Und im Falle Plaths bald als Hausgenossen, den er nach der ersten Woche, die beide trotz aller Wirrungen miteinander verbringen, nicht mehr missen will. Doch dann muss das Sams wie im ersten Buch wieder Abschied nehmen.

Aber die Geschichte geht bekanntlich weiter. Und ermöglicht es dem Puppentheater, nachzulegen, sobald es in den Spielplan passt. www.puppentheater-zwickau.de