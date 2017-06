Rückblick aus der Zukunft

Asya Fateyeva hat bei den Dresdner Musikfestspielen aus einem Konzert für Saxofon und Klavier ein ungewöhnliches Erlebnis gemacht: Mit Theater und Science Fiction.

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 13.06.2017



Radebeul. Rein von der Mode her sollte man nicht allzu viel Hoffnung in die Zeit nach dem 23. Jahrhundert setzen. Die jungen Männer tragen in dieser Epoche silberglänzende Jogginganzüge zu weinrot gewürfelten Hemden und sehen aus wie Matthias Schweighöfer.

Gewisse Ähnlichkeit mit diesem kann man seinem Schauspielerkollegen Sebastian Doppelbauer jedenfalls nicht absprechen. Am Montagabend fiel der 21-Jährige bereits vor dem Konzert von Saxofonistin Asya Fateyeva und Pianistin Valeriya Myrosh dem rund 300-köpfigen Publikum in der zum Auditorium umgestalteten Abfüllhalle des Staatsweinguts Schloss Wackerbarth in Radebeul ins Auge - durch stille, hektische Aktivität auf der Bühne. Die gehörte schon zum Programm des Abends im Rahmen des Dresdner Musikfests. Schließlich begrüßte der in Metallic gewandete Jungmime die Zuhörer bei einer Veranstaltung der "Gesellschaft gegen das Aussterben von Musikinstrumenten". Eben jenes Schicksal, erklärte er, habe das Saxofon im Jahr 2246 ereilt.

Man ist also in der Zukunft. Mittels 3D-Generator, der Vergangenes in Bild und Ton in die Gegenwart holen kann, wolle man sich an diesem Abend ein Bild machen, wie dieses "klassische Orchesterinstrument" geklungen hat. Man kann ein Programm mit Werken für dieses im klassischen Betrieb immer noch exotische Instrument weniger originell gestalten. Aber nicht nur insofern war der Abend mit den beiden Ukrainerinnen ein Erlebnis. Asya Fateyeva, die erst im März durch ein Bach-Album bei Berlin Classics aufhorchen ließ, gehört zur jungen Solistengeneration, die Virtuosität und Brillanz mit Frische und Coolness verbinden - und das auch live rüberbringen. So brillierte die 27-Jährige von der Krim mit Originalkompositionen, mit denen die Franzosen Jules Demersseman und Charles Koechlin den Siegeszug der von Adolphe Sax (1814-1894) um 1840 erfundenen Instrumentenfamilie begleiteten: Bravourstücken im Geist der Zeit, die die technisch-klangfarblichen Möglichkeiten dieses Produkts der damaligen musikalischen New Economy besonders herauskehren. In kurzen Texten lieferte "Moderator" Doppelbauer dazu den historischen Überbau, zitierte aus einem Brief von Sax an den preußischen Militärmusikreformer Wilhelm Wieprecht (1802-1872) der, in Unkenntnis von Basisfakten das Saxofon ein Plagiat deutscher Erfindungen genannt hatte.

Doch auch in Zukunft weiß man nicht alles: Tritt doch der Moderator über die Kluft der Zeit mit der Musikerin in Dialog darüber, ob es denn statthaft sei, auf dem Saxofon Salonmusik zu spielen - und verkennt dabei völlig, dass es noch 250 Jahre vor "seiner" Zeit nicht völlig vom Ruch des reinen Pop- und Jazzinstruments befreit ist. Wahlhamburgerin Asya Fateyeva indes könnte dazu beitragen, dass es sich auch in deutschen Konzertsälen so etabliert wie es in französischen immer schon präsent ist. So erklang die Brahms-Klarinettensonate f-moll op. 120 quasi im Trio: mit Pianistin Valeriya Myrosh, Asya Fateeva - und dem Schalk in ihrem Nacken. Dass sie auch anders kann, bewies sie mit einer Sonate des Sowjet-Modernisten Edison Denisov (1929-1996), einem vertrackt metrisch-rhythmischen Konstrukt, das das Saxofon zudem ins selten betretene Reich der Vierteltöne schickt - technisch vollendet, aber solo. Das Klavier kann da ja nicht mit. Dafür ersetzte es beim Arrangement von George Gershwins Rhapsody in Blue in respektabler Weise ein ganzes Orchester. Derweil wechselte die Saxofonistin für die tragenden Melodien dieses frühen Crossover-Werks aus Jazz und Klassik binnen 15 Minuten sechsmal zwischen Sopran-, Alt- und Tenorsaxofon. Die Hoffnung bleibt: Springt Asya Fateyevas Funke über, ist das Saxofon vielleicht 2246 doch noch nicht ausgestorben.