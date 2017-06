Rundfoyer in Dresdner Semperoper wird restauriert

erschienen am 09.06.2017



Dresden (dpa/sn) - Nach mehr als 30 Jahren wird das Rundfoyer der wiederaufgebauten Dresdner Semperoper restauriert. Bis Anfang 2018 stellen Maler und Stuckateure zunächst die Rankwerksmalerei in den Deckengewölben, den 13 Amorettenbildern und die Stuckverkleidung im unteren Bereich wieder her, wie der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement am Freitag mitteilte. Dabei werden auch Wand- und Deckenfassungen gereinigt, retuschiert, beschädigte Vergoldungen oder Goldgravuren erneuert und Marmorelemente gereinigt, gewachst und neu poliert. Die Kosten in Höhe von 180 000 Euro werden aus dem Landeshaushalt finanziert.

Seit 2012 wurden bereits die Exedra über dem Portal, Seitenvestibüle und Saal überarbeitet. Nach dem unteren steht dann noch das obere Rundfoyer aus - der letzte Abschnitt der ersten Restaurierung seit Wiedereröffnung des weltberühmten Opernhauses 1985.