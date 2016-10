Sachsen taufen Sachsen am Polarkreis

Wolfgang Stumph war mit der Kamera in Lappland, Bayern und auf Kuba. Er fand Menschen aus Mitteldeutschland, die jetzt in der Ferne zu Hause sind.

Von Gabriele Fleischer

erschienen am 30.10.2016



Nun sind sie also auch noch Protagonisten einer Filmdokumentation geworden. Dabei leben Martina und Steffen Hopp nicht nur in der Natur, sie lieben diese Ruhe. Als ich sie vor zwei Jahren in Schwedisch-Lappland kennenlernte, musste ich sie noch überzeugen, mir ihre Geschichte für die "Freie Presse" zu erzählen. Und was für eine.

Vor neun Jahren ist aus ihrer Begeisterung für Schweden und das Kanufahren eine neue Heimatliebe geworden. Die bisherige ließen sie in Mülsen bei Zwickau zurück - dank Skype und Telefon ist der Kontakt mit Kindern, Enkeln und Freunden geblieben. Und mit Gästen wie mir. Als die Mail kam: "Da hast du ja was angerichtet", ahnte ich, dass ich nicht die einzige bleiben sollte, die die aufgeschlossene Art der Sachsen in der Fremde berührt hat. Auf die Geschichte aufmerksam geworden, hat sich Wolfgang Stumph mit Jana von Rautenberg und einem Drehteam auf den Weg gemacht. Eine Woche erlebten sie Hopps Alltag 1800 Kilometer von der Heimat entfernt - 30 Kilometer südlich vom Polarkreis: Wolfgang Stumph Seite an Seite mit Steffen beim Eisangeln, beim Mützenstricken in Martinas Kulturverein, 65 Kilometer weiter in Jokkmokk, oder beim frisch Gebrühten in Hopps Holzhaus-Küche. Und wenn sich Martina und Steffen mal streiten? Dann wartet das Spinnrad auf Martina, die in der neuen Heimat auch strickt, gärtnert, hervorragenden Kuchen mit selbstgepflückten Beeren bäckt und Ukulele spielt. Warum die beiden Sachsen nicht zurückkommen, weiß Schauspieler Stumph jetzt: "Sie sind integriert, sprechen die Sprache und verstehen sich mit den Nachbarn, auch wenn die etliche Kilometer entfernt leben." Dass sie die Sächsin für ihren kleinen Distrikt gern als Bürgermeisterin gesehen hätten, scheint logisch. Wie sagte mir Martina vor zwei Jahren: "Ich habe erst dann Heimweh, wenn ich mein Paradies im Wald verlassen muss." Die Menschen mit ihren Geschichten kämen zu ihnen, in die zwei Holzhäuser, die sie vermieten - und in die runde Kote mit einem Grillrost in der Mitte. Die Gespräche über Gott und die Welt kommen dort von ganz allein.

In einer Zeit, wo Fremdsein in seiner Heimatstadt Dresden nicht von allen toleriert wird, war es für Stumph erfrischend zu sehen, wie herzlich die Rand-Zwickauer aufgenommen wurden. Und nicht nur sie. Mit seiner Handkamera und dem Team war Stumph auch bei Mandy Senger. Sie kam aus Halle nach Lappland. Fasziniert von der Kultur lernte sie die vom Aussterben bedrohte Sprache Lulesamisch. Sie unterrichtet, schreibt, komponiert und produziert Musik mit ihrer Band Jarnna. Auch die Familie Junghans aus dem Erzgebirge hat es in den Norden Schwedens verschlagen. Was sie vermissen? Eigentlich nur Schwarzbrot, Nudossi und Speckfettkuchen. Weiter ging die Reise nach Havanna. Im quirligen Leben dort fand Wolfgang Stumph nicht nur einen Dampfer auf der Elbe - als Gemälde an einer Holzwand - er traf auf Wolfgang Einecken aus Radebeul und seine kubanische Frau Ela Rodriguez, auf den Kubaner Roberto Quintero mit seiner Liebe aus Thüringen, ein Moped Simson, den Thüringer Michael Diegmann und die Kubanerin Anabel Perurena.

Doch auch im Nachbarland Bayern wurde Stumph fündig. Er radelte mit dem Oberwiesenthaler Skiass und Bergsteiger Lutz Heinrich, verabredete sich mit dem Ex-Leipziger Kai Pflaume in München. "Jede Begegnung war einmalig", sagt Stumph. Keine Szene sei gestellt, alles authentisch. Das glaube ich ihm - bei Hopps weiß ich es. Doch wie ist es mit Menschen, die aus der Ferne in ihre Heimat zurückkommen? Diese Geschichten will Wolfgang Stumph ein anderes Mal erzählen.

MDR, Sonntag, 20.15: Heimatliebe