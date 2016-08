Sachsen will AnsprÃ¼che von Intendant Dorny begleichen

Sachsen will Ansprüche von Intendant Dorny begleichen

erschienen am 26.08.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsen will finanzielle Ansprüche des 2014 fristlos gekündigten Dresdner Opernintendanten Serge Dorny begleichen - sofern sie berechtigt sind. Zugleich erklärte das Kunstministerium am Freitag, dass es wegen geringer Erfolgsaussichten auf eine Beschwerde gegen das jüngste Urteil des Oberlandesgerichtes Dresden (OLG) in dem Streit mit Dorny verzichtet. Die sächsische Regierung hatte in dem Fall unlängst eine juristische Niederlage erlitten. Das OLG hatte - wie die erste Instanz - die Kündigung als unrechtmäßig eingestuft. Das Ministerium geht davon aus, dass sich die finanzielle Belastung in Grenzen hält.