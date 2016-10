Sachsen_Art-Preis für junge Kunst geht an Japanerin

erschienen am 19.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Der Neue Sächsische Kunstverein in Dresden vergibt seinen Sachsen_Art-Preis für junge Kunst 2016 an die Japanerin Mako Mizobuchi. Ihre Fotografien überzeugten «durch einen sensiblen Zugang zur Poesie der Dinge», begründete der Verein am Mittwoch die Wahl der Jury. Mit klarer Bildsprache und in sich ruhenden Bildausschnitten gelinge es ihr, die Distanz zwischen Mensch und Natur aufzuzeigen. Ihr Werk besitze trotz der Verschiedenheit der Sujets und Techniken «einen ästhetisch und inhaltlich geschlossenen Charakter».

Um die mit 3000 Euro dotierte Auszeichnung hatten sich 47 Künstler beworben, die sich mit dem Medium Fotografie beschäftigen. Mizobuchi, Jahrgang 1984, wohnt und arbeitet seit 2010 in Leipzig und ist Meisterschülerin an der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Der Preis soll am 18. November übergeben werden und ist mit einer Ausstellung 2017 verbunden.