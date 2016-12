Sachsens Kunstmuseen 2017 zwischen Mittelalter und Moderne

erschienen am 30.12.2016



Dresden/Chemnitz/Leipzig (dpa/sn) - Die großen Kunstmuseen in Sachsen spannen 2017 den Bogen vom 16. bis 21. Jahrhundert. Das Programm vom Museum der bildenden Künste Leipzig sowie den Chemnitzer und Dresdner Kunstsammlungen umfasst rund 40 Ausstellungen, die sich thematisch zwischen dem Philosophen und Mystiker Jacob Böhme (1575-1624) und dem Körperkult Tattoo und Piercing bewegen. In Dresden wird zudem eine weitere Dauerausstellung der Rüstkammer im Residenzschloss eröffnet. Leipzig schaut auf Klinger, die Brücke und Zeitgenössisches, Chemnitz wuchert mit dem eigenen Bestand und die Kunstsammlungen versammeln «italische Himmel» und feiern Käthe Kollwitz.