SÃ¤chsische Staatskapelle mit Bruckner-Zyklus in Endphase

Sächsische Staatskapelle mit Bruckner-Zyklus in Endphase

erschienen am 31.08.2016



Dresden (dpa/sn) - Mit der 3. Sinfonie zum Saisonauftakt setzt die Sächsische Staatskapelle Dresden am Wochenende ihren Bruckner-Zyklus unter Chefdirigent Christian Thielemann fort. Dabei erklingt die Komposition in der Fassung von 1877, wie die Direktion am Mittwoch mitteilte. Zur Aufführung kommt zudem Mozarts C-Dur-Klavierkonzert, wobei der russische Pianist Daniil Trifonov als neuer Capell-Virtuos mit dem Orchester in der Semperoper debütiert. Im Anschluss an die beiden Konzerte in der Heimat geht die Staatskapelle für eine Woche auf Europatournee. Geplant sind Gastspiele beim Dvořák-Festival in Prag, bei den Londoner Proms, beim Grafenegg Festival (Österreich) und in der Münchner Philharmonie. Als Solisten sind auch Geiger Nikolaj Znaider und Pianist Igor Levit dabei.