Sänger Kunze: Verwandtschaft meckerte über DDR-Führung

erschienen am 13.11.2016



Berlin (dpa) - Liedermacher Heinz Rudolf Kunze (59) hat als Kind oft seine Verwandtschaft in der DDR besucht. Er habe keinen getroffen, der auch nur ein gutes Haar an der DDR und ihrer Führung gelassen habe, sagte Kunze in dem Buch «Ich will hier nicht das letzte Wort» aus dem Verlag Neues Leben. Publiziert wurde in dem Band ein Gespräch zwischen Kunze und Ex-Politfunktionär Egon Krenz (79), der nach dem Sturz Erich Honeckers im Herbst 1989 kurze Zeit zugleich SED-Partei- und DDR-Staatschef war.

«Nicht einer verteidigte die DDR, was mich geradezu schockiert hat», so Kunze. Alle hätten gemeckert und sich über fehlende Freizügigkeit beklagt. Nach Angaben des Liedermachers («Dein ist mein ganzes Herz») wohnte ein Großteil seiner Familie in der Lausitz, seine Eltern gingen 1956 in den Westen. Er sei in einem Lager für Spätaussiedler in Westfalen geboren worden.

Bei seinen DDR-Besuchen habe er im Umfeld von Omas und Opas, Tanten und Onkeln, nicht einen getroffen, der mit dem System zufrieden gewesen sei. Krenz meinte, es müsse aber auch Menschen gegeben haben, die ihre Heimat verteidigten und hinter ihr standen. «Sonst wäre der Staat nicht bis 1989 gekommen.»

Die Bekanntschaft von Krenz und Kunze geht nach Verlagsangaben auf ein Konzert des Rocksängers 1988 in der DDR zurück.