Satiresendung «heute show» erhält die «Goldene Henne»

erschienen am 26.10.2016



Leipzig (dpa) - Die ZDF-Satiresendung «heute show» wird mit dem Ehrenpreis der «Goldenen Henne» in der Kategorie Politik ausgezeichnet. Damit würdigt die Jury die Leistung des Teams um Moderator Oliver Welke, den Menschen auf komödiantische Art und Weise Politik näher zu bringen, wie die Hubert Burda Media Holding am Dienstag mitteilte.

Deutschlands größter Publikumspreis «Goldene Henne» wird am Freitag vor 4500 Zuschauern in der Leipziger Messe verliehen. Zu den Showacts des Abends zählen unter anderem Schlagerstar Helene Fischer sowie Star-Geiger David Garrett. Der Medienpreis wird zum 22. Mal an Persönlichkeiten aus Politik, Sport, Musik sowie Gesellschaft vergeben. Die Veranstaltung ist live im MDR sowie RBB zu sehen und wird von Kai Pflaume moderiert.