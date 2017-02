Sauflied und Sprachkultur

Bei seinen Gastspielen in Zwickau und Chemnitz hat Entertainer Jürgen von der Lippe seinem Publikum auch erklärt, was ihn mit Donald Trump verbindet.

Von Sebastian Steger

erschienen am 20.02.2017



Zwickau/Chemnitz. Wenn der Altmeister der deutschen Comedy durch die Republik tourt, bleibt kaum ein Auge trocken - und kein Saal leer. Erst das Zwickauer Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" am Samstag, gestern die Stadthalle Chemnitz: Beide Shows waren ausverkauft. Grund ist wohl der erfrischende Humor des Ostwestfalen zwischen Feinsinn und Herrenwitz: Jürgen von der Lippe holt alle ab, indem er niemals ganz platt wird, aber auch nicht allzu intellektuell.

Ein Konzept? Ist zwar da, spielt aber kaum eine Rolle. Sein aktuelles Programm "Wie soll ich sagen?" verspricht einen humoristischen Rundumschlag quer durch die Welt der Sprache. Natürlich arbeitet sich der sprachliche Feingeist an den allseits verbreiteten Anglizismen ab, am Smartphone-Emoji-Wahn und der wilden Namensgebung von Friseurgeschäften - das alles gab es schon hundertfach, ist aber eben ein dankbares Feld. Zwischendurch kommt er immer wieder ab vom Weg.

Hauptsächlich geht es um die Ehe, um sexuelle Schlüpfrigkeiten, um Krankheiten und Alltagsbegegnungen, etwa beim Bäcker oder im Aufzug - und spätestens hier hat er den ganzen Saal im Sack. Sei's drum - denn einerseits braucht jede Tour ein Motto. Andererseits muss man vom bierseligen von der Lippe nicht erwarten, dass er wie Bastian Sick die Grammatik und Lexik haarklein auf dem Seziertisch zerlegt, obwohl der studierte Germanist das wohl locker könnte. Immerhin platziert er ein paar Besserwisser-Kommentare ("Wollen Sie nicht mitschreiben? Es kommen noch mehr Dinge, die Sie sich merken sollten!"). Dann endlich nähert er sich der Sprache in der wohl amüsantesten Weise: Wie schon in der Kuppel-Spielshow "Geld oder Liebe" oder in der Grimmepreis-gekrönten Sendung "Extreme Activity" lässt er Kandidaten aus dem Publikum in kreativen Spielen gegeneinander antreten. Bilden Sie einen Satz aus den Buchstaben von "Lachs": "Lars aus Chemnitz hat Schnupfen!" Hervorragend.

Und aus "Braut"? "Beate riecht auch unten toll". Der Saal tobt. Bei lampenfiebrigen Denkblockaden hilft Lippe wohlwollend nach, niemand wird vorgeführt, zum Dank gibt es eine Flasche Sekt: Das hat Format, entspricht ganz Lippes Naturell und ist obendrein hochunterhaltsam. Mit seinen TV-erprobten Entertainer-Qualitäten macht der 68-Jährige noch immer die beste Figur.

Apropos Figur: Seine Falten und den Bauch habe er sich aus gleichem Grund zugelegt wie Donald Trump seine Fiffi-Frisur: Jeder erfolgreiche Mensch brauche einen Mitleid erregenden Makel, um Neider zu besänftigen. Einmal bei der aktuellen Weltpolitik angekommen, geht es weiter mit Martin-Schulz-Witzen nach Muster derer über Chuck Norris: "Schulz' Dienstwagen braucht kein Benzin. Er fährt aus Respekt!" Von der Lippe kennt und will keine thematischen Grenzen; sein urgemütlicher, gesetzter Stil mit Lesebrille setzt das Programm.

Doch was fehlt noch im Lippeschen Geheimrezept zum geselligen Abend? Genau - die Musik! Nicht nur singt der Meister selbst, spielt Gitarre und Saxofon, er lässt auch das Publikum mitjohlen. Liederraten, Wettflöten, Mitsingen bei "Who the Fuck is Sandro" und "Liebe Leber, lebe hoch" - ein Sauflied mit Reverenz an Lippes alte Band, die Gebrüder Blattschuss ("Kreuzberger Nächte", 1978). Elegant, dass der totgeleierte Evergreen "Gute Morgen, liebe Sorgen" nicht mehr erklingt, sondern nur neuestes Musikmaterial. Am beeindruckendsten die Parodie der markantesten Stimmen des Landes: Jürgen lässt Udo Lindenberg nuscheln, Herbert Grönemeyer kehlig donnern und Peter Maffay im schönsten Vibrato säuseln.

Dabei punktet Hans-Jürgen Hubert Dohrenkamp, so der bürgerliche Name des Entertainers, ohne Pyrotechnik oder große Lichtshow, wie man sie von jüngeren Kollegen wie Ceylan oder Barth kennt. Neben Sprachwitz reichen dem Künstler einige seiner schönsten Hawaii-Hemden sowie einfachste Requisiten für 180 Minuten Unterhaltung aus. Dazu ein verkleidetes Gastspiel des abgehalfterten Proleten-Hippies "Kummerkasten-Kalle" - das ist gute, alte Humorschule. Fehlt nach zwei Zugaben nur der Abschieds-Gynäkologen-Gag: "Ich schau gern mal wieder bei Ihnen rein!"