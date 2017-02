Schattenseite der "Sonnenallee"

Thomas Brussigs Roman gehört zu den schönsten, tragikomischsten Darstellungen des Lebens in der DDR. Da hat es die Musical-Inszenierung am Winterstein-Theater schwer, mitzuhalten.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 14.02.2017



Annaberg-Buchholz. "Ein paar genervte Schulkinder werden damit in zwanzig Jahren auf zwei Seiten im Geschichtsbuch gequält werden, und dann wird man es überblättern", sagte Leander Haußmann der Süddeutschen Zeitung vor 17 Jahren über die Zeit der "Wende" und seinen Film "Sonnenallee", den er nach dem Roman von Thomas Brussig mit Detlev Buck gedreht hatte. Dass diese Erinnerungen keine Qual sein müssen, dafür sorgte der Film selbst. Nirgendwo wurde DDR-Jugend in den 1970er-Jahren bisher besser beschrieben, nirgendwo diese Gratwanderung zwischen Komödie und Tragödie erfolgreicher durchgehalten, nirgendwo lagen Lachen und Weinen enger beieinander.

Kein Wunder, dass es das gleichnamige Musical (Bühnenbearbeitung Ralph Reichel) da schwer hat mitzuhalten. Für das Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz hat es der 1943 geborene Dietrich Kunze inszeniert. Aber trotz mitreißender, von Bernadett Gäbler hervorragend choreografierter Tanzszenen und der unter der Leitung von Markus Teichler live und gefühlvoll gespielten Musik bleibt das personenreiche Stück insgesamt eher blass - gerade weil es viele Szenen zu grell überzeichnet.

Der junge Micha Ehrenreich (Sebastian Schlicht) und seine Freunde, unter anderem der musikbegeisterte Wuschel (Philipp Adam) wohnen am kürzeren Ende der Sonnenallee in Ostberlin. Sie stehen kurz vorm Abitur und der Frage, ob sie sich auf die wegen des Studiums pflichtgemäßen drei Jahre "Ehrendienst" in der Armee einlassen wollen. Hauptsächlich aber wollen sie einfach nur leben, lieben, Musik hören, Spaß haben. Wobei sie immer wieder mit den mehr oder weniger angepassten Eltern, deren schönste Erlebnisse die regelmäßigen Besuche von Onkel Heinz aus dem Westen (komödiantisch wie immer: Udo Prucha) sind, oder dem allgegenwärtigen ABV (hervorragend: Nenad Žaniæ) aneinander geraten.

Den Bedarf an zahlreichem Personal deckt der Regisseur durch ebenso zahlreiche, manchmal etwas unübersichtliche Doppelbesetzungen, wobei die Rollen für Marie-Louise von Gottberg am besten zusammen passen, da sie mehr oder weniger gutgläubigen, aber auch trickreichen Opportunismus von verschiedenen Seiten zeigen kann.

Doch das ohnehin schon episodenhaft angelegte Stück in einem eher erwartbaren Bühnenbild mit Mauer und vielen DDR-Fähnchen von Peter Gross will nicht recht zu einem Ganzen werden. Oft agieren die Figuren mit ihrer Komik fast als Karikaturen ihrer selbst, nur selten gelingt der Wechsel von der Komödie zum Drama, der dann eher gewollt wirkt. Daran ändert auch der rückblickend kommentierende erwachsene Michael Ehrenreich (Jörg Simmat) nichts, der lediglich die Vergangenheit zur Nostalgie verklärt. Erzwungene Treuebekenntnisse zum Sozialismus, Verbote und Überwachungen schon in der Schulzeit - das war ohnehin tragisch und komisch zugleich. Da bedürfte es der Übertreibung gar nicht. Da wurden Lebensläufe verbogen, und im Ganzen war es eher nicht lustig. Auch nicht, wenn das schönste Mädchen der Schule, Miriam, (Isa Etienne Flaccus) lieber mit einem Wessi knutscht, statt Michas unbeholfenes Liebeswerben zu bemerken.

Nur selten gelingt der Schritt vom Spaß zum Ernst - etwa wenn ABV Horkefeld auf Wuschel schießt und für einen Moment selbst darüber erschrickt, wohin ihn die Pflichterfüllung getrieben hat. Aber in derselben Szene erntet Wuschel leider nur Lacher, wenn er sich nicht seines durch eine Schallplatte geretteten Lebens freut, sondern um das zerschossene Stones-Doppelalbum "Exile On Main Street" trauert. Wer je 250 Ostmark für ein West-Doppelalbum ausgegeben hat, findet daran nichts zum Lachen.

Mit der Auswahl der Musik wird ansonsten sehr lässig umgegangen. In der erzählten Zeit gab es weder "In The Army Now", das erst 1986 durch Status Quo bekannt wurde, noch "Als ich fortging" von Dirk Michaelis und Karussell, das 1987 erschien. Vielleicht unwichtig, weil die Lieder nur eine Stimmung wiedergeben sollen - aber diese Stimmung war Anfang der 70er-Jahre noch eine ganz andere als in den 80er-Jahren. Und sie wurde maßgeblich von der "richtigen" Musik geprägt - in der Zeit um die Weltfestspiele 1973 eben noch von der revoltierenden Gruppe Renft und nicht von den mit staatlicher Erlaubnis rehabilitierten linientreuen Renft-Resten bei Karussell.

Trotzdem sorgt die Musik für die schönsten Momente der Inszenierung. Wenn Michas Familie samt Westbesuch in Filzschuhen cognac- und gefühlsselig "In jener Nacht" von Veronika Fischer immer knapp neben der richtigen Melodie singt, dann ist das ebenso rührend wie das gesamte Ensemble tanzend begeistert und damit all jene Lügen straft, die meinen, das Leben in der DDR sei nur ein Trauerspiel gewesen. Sicher auch deshalb gab es zur Premiere am Sonntag sehr viel Applaus.

Weitere Vorstellungen

"Sonnenallee" ist auch am 2., 3. und 8. März im Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz zu sehen.

