Schauspiel Leipzig setzt Wolkow-Reihe im Advent fort

erschienen am 23.11.2016



Leipzig (dpa/sn) - Das Schauspiel Leipzig setzt auch dieses Jahr zu Weihnachten auf Alexander Wolkow. Nachdem in der vorigen Spielzeit «Der Zauberer der Smaragdenstadt» erfolgreich lief, bringt das Theater jetzt den zweiten Teil der Wolkow-Buchreihe, «Der schlaue Urfin und seine Holzsoldaten», auf die Bühne. Die Uraufführung ist am 26. November geplant, wie das Schauspiel mitteilte. Regie führt wieder Stephan Beer. Ob das Theater die Reihe in den nächsten Jahren fortsetzt, ist noch offen. Insgesamt gibt es sechs Bücher zu den Abenteuern von Elli und ihren Weggefährten im Zauberland.