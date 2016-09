Schauspiel Leipzig startet mit Â«89/90Â» in die Spielzeit

Schauspiel Leipzig startet mit «89/90» in die Spielzeit

erschienen am 15.09.2016



Leipzig (dpa/sn) - Das Schauspiel Leipzig startet am Freitag mit der Romanadaption «89/90» in die Spielzeit. Hausregisseurin Claudia Bauer bringt das Stück über die chaotischen Zustände unmittelbar vor und nach dem Mauerfall 1989 auf die Bühne. Das Schauspiel Leipzig ist das zweite Theater, das sich des erst 2015 erschienen Romans von Peter Richter angenommen hat. Die Uraufführungsrechte hatte sich Dresden gesichert. Auch die zweite Premiere der Saison in Leipzig wird den Umbruch in der DDR zum Gegenstand haben: Am 1. Oktober inszeniert Armin Petras «Kruso» nach dem gleichnamigen preisgekrönten Roman von Lutz Seiler.

«89/90» und «Kruso» leiten eine Spielzeit ein, die mit dem Motto «Woher Wohin» überschrieben ist. «Beide Stücke drehen sich um einen Zeitpunkt in der deutschen Geschichte, an dem ein Grundstein gelegt wurde für etwas, das sich bis heute fortsetzt», sagte Schauspiel-Sprecherin Rebbeca Rasem.