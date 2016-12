Schauspieler Christian Friedel macht Pop aus Shakespeare

Dresden (dpa/sn) - Schauspieler Christian Friedel («Das weiße Band», «Russendisko», «Elser») hat Texte von William Shakespeare vertont. Mit «Searching for William» bringen er und seine Band Woods of Birnam (WOB) sie in einer Mischung aus Konzert, Theater und Hörspiel am 28. Dezember im Dresdner Schauspielhaus erstmals auf die Bühne. «Mich hat die Welt Shakespeares schon als Kind gefesselt», sagte der 37-Jährige, der das Fantastische der Geschichten und die starke Sprache des Dramatikers schätzt. Das Stück, in dem Friedel in verschiedene Shakespeare-Figuren schlüpft, soll auch in Salzburg und Dänemark aufgeführt werden.