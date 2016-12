Schenkungsvertrag über Marzona-Archiv vor Unterzeichnung

erschienen am 06.12.2016



Dresden/Berlin (dpa) - Egidio Marzonas Archiv der Avantgarden des 20. Jahrhunderts gehört künftig zu den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Die im Sommer mit dem international bekannten Kunstsammler vereinbarte Schenkung wird heute in Anwesenheit von Kunstministerin Eva-Maria Stange (SPD), Staatskanzlei-Chef Fritz Jaeckel (CDU) und SKD-Generaldirektorin Marion Ackermann im Residenzschloss besiegelt. Das mit mehr als 1,5 Millionen Objekten weltgrößte Konvolut dieser Art bekommt an der Elbe ein eigenes Museum und die entsprechende Ausstattung, um die seit Ende der 1960er Jahre gewachsene Sammlung aufzuarbeiten und zu erforschen.

Sie gibt Einblick in die Geschichte der großen künstlerischen Strömungen von Expressionismus und Futurismus über Informel, Pop und Fluxus bis Postmoderne und Junge Wilde. Es umfasst Briefwechsel, Manifeste, Skizzen und Collagen, Plakate, Fotografien und Filme sowie Kataloge, Künstlerbücher und Zeitschriften sowie exemplarische Kunstwerke, Skulpturen, Gemälde und Designobjekte. Marzona (Jahrgang 1944) zählt zu den weltweit wichtigsten Sammlern zeitgenössischer Kunst und zu den großen Mäzenen der Gegenwart. In der Vergangenheit hatte er Teile seiner bedeutenden Kunstsammlung nach Berlin geschenkt, sehr günstig verkauft oder geliehen.