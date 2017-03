Schmerz in den Songs - Glück in der Liebe

Ihre kräftige Stimme und ihre authentischen Texte machten sie weltberühmt: Die Sängerin Adele gehört zu den erfolgreichsten Popstars der Gegenwart. Auch privat hat die Britin ihr Glück gefunden.

Von Leonard Kehnscherper, dpa

06.03.2017



London (dpa) - Viele Songs des britischen Megastars Adele handeln von Trennungsschmerz und Liebeskummer. Doch die 28 Jahre alte Sängerin hat den Mann fürs Leben längst gefunden - und nun auch geheiratet. Das verriet die Sängerin kürzlich bei einem Konzert.

«Dieses Gefühl, wenn man sich frisch in jemanden verliebt, ist das beste Gefühl auf Erden», schwärmte die 28-Jährige vor ihren Fans im australischen Brisbane. «Ich bin süchtig danach. Allerdings kann ich es jetzt nicht mehr durchleben, weil ich jetzt verheiratet bin.»

Adeles Ehemann ist der Sozialunternehmer Simon Konecki (42). Die beiden sind seit 2011 liiert und haben einen vierjährigen Sohn namens Angelo. Der britische Sänger Ed Sheeran soll die beiden zusammengebracht haben, wie britische Medien berichteten.

Die Karriere der Adele Adkins begann an der Londoner «School of Performing Arts». Nachdem die gebürtige Londonerin die renommierte Kunstschule 2006 absolviert hatte, begann sie mit der Arbeit an ihrem ersten Album «19» - so alt war sie damals. Auch ihre spätere Platten «21» und «25» waren bei Erscheinen zugleich auch Altersangaben.

Schnell galt die junge Künstlerin als größte britische Hoffnung auf dem Musikmarkt. Ihren ersten Nummer-Eins-Hit in Deutschland landete Adele 2011 mit «Rolling in the deep». Seitdem sind ihre souligen Ohrwürmer nicht mehr aus dem Radio wegzudenken.

Mit insgesamt 15 Grammy-Preisen und über 100 Millionen verkauften Tonträgern gehört Adele zu den erfolgreichsten Popstars weltweit. Bei der Grammy-Verleihung im Februar wurden ihr Song «Hello» und ihr aktuelles Album «25» zu den besten des Jahres 2016 gekürt. Auch einen Oscar hat die Ausnahme-Künstlerin bereits - für den Titelsong «Skyfall» zum gleichnamigen James-Bond-Film.

Neben ihrer kräftigen Stimme ist Adele auch bekannt für ihre kräftige Figur. Mit Häme in sozialen Netzwerken geht sie lässig um: «Es ist mir verdammt egal, was die Leute sagen. Ich bin eine große Dame und esse gerne, aber ich habe zweimal täglich Sport gemacht, um in dieses enge Kleid zu passen», wurde die 28-Jährige in mehreren Medien bei einem Konzert vorige Woche im australischen Perth zitiert.