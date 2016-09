Schrille TÃ¶ne: Gastgeber Ukraine streitet um ESC

Wie viele Nuklearwaffen gibt es in Deutschland?

Tomicek

Ich habe gelesen, dass in Deutschland weitere US-Atomraketen stationiert werden sollen. In diesem Zusammenhang möchte ich wissen: Wie viele Nuklearwaffen gab und gibt es überhaupt in Deutschland? Wer bestimmt darüber? Welche Rolle spielt die Ukraine in diesem Zusammenhang? (Die Fragen stellte Hans-Peter Uhlig aus Hilmersdorf.)