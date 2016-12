Schwarze Weihnacht in vielen Farben

Das Dark Storm Festival feiert seinen 20. Geburtstag mit auserlesenen Bands und bei bester Stimmung - und erstmals mit Moderatoren, darunter der Kriminalbiologe Mark Benecke.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 27.12.2016



Chemnitz. Ein Spaziergang durch die Chemnitzer Innenstadt am ersten Weihnachtsfeiertag ist eine relativ einsame Angelegenheit, wenn da nicht das Dark Storm Festival wäre. Vor der Stadthalle pulsiert eine dunkle Wolke - schon am Nachmittag füllen sich die heiligen Hallen mit den Fans der eher unheiligen Musik. Dark Wave, Gothic, Electronic Body Music, Techno, Schwermetall und dunkler Folk - für die Geburtstagsausgabe des Festivals haben die Chemnitzer Organisatoren besonders viele namhafte Bands verpflichtet - von den Lokalmatadoren Felsenreich und Accessory (mit ihren dröhnenden Beats eine Art Chemnitzer Exportschlager - die Band begeisterte schon in Israel, den USA, Mexiko, Russland, Italien) bis zu den Stars der Szene Joachim Witt, Diary Of Dreams, Das Ich und VNV Nation. Erstmals wird das Festival moderiert - vom renommierten DJ Elvis und dem bekannten Kriminalbiologen, Tierschützer und DJ Mark Benecke, der auch als "Hausarzt" der Band Patenbrigade Wolff auftritt und als solcher darum wirbt, den Auftritt der Berliner Bauarbeitercombo mit reichlich Fahnenschwenken zu bedenken.

Das auserlesene Line Up füllt die Stadthalle schon in den Nachmittagsstunden. Hier treffen Weihnachtssterne und erzgebirgische Volkskunst auf dezent romantische bis martialisch schwarze Uniformen, sächsischer auf bayerischen und hessischen Dialekt - mancher der einige tausend Gäste nimmt für das Festival weite Anfahrten in Kauf. Und das Schwarz hat viele Farben. Ganz gleich, ob man auf High Heels oder in derben Arbeitsschuhen, in Ballerinas oder im Rollstuhl, mit Zylinder und Schweißerbrille, geschminkt, im Reifen- oder im Minirock kommt - auf dem Festival ist jeder gern gesehen und wird respektvoll behandelt.

Das Dark Storm ist das zweitälteste Chemnitzer Festival (zwischendurch gab es auch mal kurze auswärtige Gastspiele), nur der Weihnachtspogo im Alternativen Jugendzentrum hat sich noch länger in der Stadt gehalten, feierte in diesem Jahr seine 24. Auflage, ebenfalls mit bekannten Bands wie Müllstation und Zaunpfahl.

Das Dark Storm eröffnet die Chemnitzer Kapelle Felsenreich - wie fast alle anderen Bands ist sie nicht das erste Mal dabei, freut sich aber auf den Auftritt beim Jubiläum besonders, wie Sänger Renato Wesely von der Bühne schreit. Er erinnert auch daran, dass 2016 "kein gutes Jahr" war, "wir hatten den Brexit, Aleppo, die vielen Toten" und man wolle zeigen, dass es auch anders geht: "Wir sind dark storm...", das heißt: friedlich und tolerant, aber eben auch eigen und speziell.

Tatsächlich hat die Realität die dunklen Visionen der Szene längst eingeholt. Die englisch-irische Band VNV Nation sah schon vor vier Jahren "Empires Burn" - inzwischen brennt die halbe Welt von Dauerkriegen im Nahen Osten, Afrika, Syrien bis zu den Terroranschlägen in Europa. Und wenn die Band Heldmaschine bei ihrer Premiere auf dem Dark Storm singt: "Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht... wer mir glaubt, dem lüg ich ins Gesicht", dann fallen einem von Donald Trump bis Wladimir Putin viele Beispiele aus dem wirklichen Leben und der Politik ein. Den Fans hat es gefallen. Schon früh nach den zahlreichen After-Show-Parties, die bis in den Morgen dauerten, schrieb Kirsche Hakansson auf Facebook: "Im Jahr 2017 sind wir auf jeden Fall wieder dabei. Tolle Leute! Super Bandauswahl! Ein sehr gelungener Abend!"