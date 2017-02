Schwarze Wurzeln eines tiefen Ostens

Warum die Band Klez.e einen The-Cure-Klassiker auslotet - und neu findet

Von Tim Hofmann

erschienen am 01.03.2017



Dresden/Berlin. In jeder anderen Szene hätte sich eine Gruppe wegen vermeintlicher Dreistigkeit auf einen derben Shitstorm gefasst machen können: "Desintegration" nennen die Berliner Klez.e ihr aktuelles Album - ähnlich wie den The-Cure-Klassiker "Disintegration", nach dem die Platte auch deutlich klingt. Das ist erst einmal, als würde eine deutsch singende Rockband eine Metallica-Aneignung unironisch "Meister der Puppen" nennen. Doch unter Grufties, Alternativ-Freunden und Gothics kam das Werk mehr als ausgezeichnet an. "Wir erfahren vor allem viel Dank dafür, dass wir dieses Gefühl zurückholen", sagt Sänger und Kopf Tobias Siebert.

Denn die Platte hat keinerlei Plagiats-Intention - und man glaubt Siebert sofort, dass die Titelgleichheit passender Zufall ist: "Der Ansatz war, ein sehr politisches Album zu machen, das den gesellschaftlichen Zerfall unserer Zeit spiegelt. Das psychologische Phänomen dazu heißt ,Desintegration'. Es erinnert mich sehr an das Ende der DDR, diese aufkommende Kälte, ich sehe da viele Parallelen in der Zeit. Und das Wende-Gefühl hat für mich 1989 die Cure-Platte ,Distintegration' perfekt eingefangen, obwohl sie ausdrücklich unpolitisch war. Unsere verstrubbelten Frisuren, die ja auch entstanden sind, weil man sich einfach nur noch die Haare raufen konnte."

Siebert ist ein Kind der aufkommenden Gothic-Szene der 90er, sein Schwarzsein ist die damals charakteristische Flucht nach Innen, die Suche nach anderen Werten, die man in friedlicher Gemeinschaft, Romantik, philosophischem Austausch fand - eine Gemeinschaft, deren Fassade heute beim Wave Gotik Treffen in Leipzig massenwirksam zu betrachten ist. Da passt es mehrfach, dass Siebert als überzeugter "Innen-Grufie" 2017 dort zum ersten mal sein wird - um mit Klez.e "Desintegration" aufzuführen, eine Platte, die den selten gewordenen, echten Geist der Szene mit Musikmitteln aus Indie-Rock und Hamburger Schule Cure-authentischer nacherzählt als die allermeisten "echten" Szenebands: Denn die Schwarze Szene zerfällt gerade selbst - mangels kreativem Input. So gesehen kommt Siebert ja von außen: Der Wahl-Berliner, aufgewachsen als schwarz gekleideter Außenseiter in einem Dorf in Brandenburg, hat sich außerhalb seines Herzgenres einen Namen gemacht und produzierte Bands wie Juli, Woods Of Birnam, Kettcar, Baru oder Philipp Boa. "Desintegration" ist dagegen sein Meisterwerk - weil die Platte das seit Jahren erste wirklich relevante Statement der Schwarzen Szene darstellt, bei dem die Fassade keine Rolle spielt.

Im Konzert Klez.e tritt am 4. März im Café Wagner in Jena und am 7. März im Ostpol Dresden auf.

www.klez-e.de