Schwarzwald-«Tatort» ohne Harald Schmidt

Die Dreharbeiten zu dem neuen Schwarzwald-«Tatort» werden ohne Harald Schmidt stattfinden. Der Entertainer hat seine Teilnahme überraschend abgesagt.

erschienen am 20.02.2017



Baden-Baden (dpa) - Entertainer Harald Schmidt (59) steht überraschend nicht mehr für den neuen Schwarzwald-«Tatort» zur Verfügung. Für die Absage habe Schmidt persönliche Gründe angeführt, teilte der Südwestrundfunk (SWR) am Montag in Baden-Baden mit.

«Wir sind äußerst betroffen und bedauern das sehr, respektieren aber Harald Schmidts Entscheidung», sagte SWR-Filmchefin Martina Zöllner laut Mitteilung. Die Dreharbeiten würden aber wie geplant beginnen.

Schmidt war die Rolle als Kriminaloberrat Gernot Schöllhammer zugedacht gewesen - sie wird nun gestrichen. Die ARD ersetzt mit dem Schwarzwald-«Tatort» den Bodensee-«Tatort» in Konstanz, der 2016 ausgelaufen war.