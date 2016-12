"Schweine, die unsere Wut geklaut haben"

Die Blaskapelle Moop Mama sorgte in Sachsen für volle Häuser

Von Sebastian Steger

erschienen am 08.12.2016



Dresden. Der Paukenrhythmus ist schleppend träge. Immer schneller flittern die Arpeggien, bäumen sich auf, geraten zu einem Schwall der Töne. Die ausufernden Klangkaskaden fungieren als Sinnbild für die Flüchtlingswelle: Frontmann Keno singt den Song "Meermenschen" mit geschlossenen Augen. Der erste Song ist ungewohnt nachdenklich und ruhig. Angesichts der Tatsache, dass die auf Party gebürstete Menge in der Dresdner Scheune noch voller Vorfreude "Moop, Moop, Moop" johlte, ermahnt sich das Publikum nun selbst mit einem zischenden "Psssst!" zur Aufmerksamkeit. Die Stimmung ist konzentriert.

Es ist ein Phänomen, dass hier hunderte junge Leute für ein Instrumentarium Schlange stehen, das mit Trompete und Posaune am ehesten der Volksmusik oder einer Marschkapelle zuzuordnen wäre. Falsch ist das freilich nicht: Moop Mama zählt zu den sogenannten "Marching Bands", ist also ein mobiles Blech-Einsatzkommando, das gerne mal die Fußgängerzonen mit Spontankonzerten unsicher macht.

Front-Rapper Keno Langbein ist bei Bedarf mit Megafon ausgestattet und mischt so seine subversiv-linken Texte unters Volk. Längst im deutschen Pop-Olymp angekommen, gilt die zehnköpfige Formation aus München als Stimmungsgarant. Mit einem tanzbaren Sound zwischen Funk, Hip-Hop und Jazz sorgten Moop Mama nun am Dienstag sowie Mittwoch in Sachsen für volle Häuser.

Doch Moop Mama, das beweisen sie auf ihrer aktuellen "Mooptopia"-Tour, ist mehr als die witzige Blaskapelle mit den Gute-Laune-Hits wie "Liebe" oder "Latte Macchiato". "Es gibt viel zu viele Leute, die viel zu laut viel zu dumme Dinge sagen", findet Keno. Er nutzt die Chance, ein paar ernste Worte loszuwerden - zumal hier in Dresden, zumal in diesen Zeiten, "in denen man ja gar nicht mehr anders kann". Unter anderem bekommt Mario Barth mit seinem überholten Frauenbild sein Fett weg, und auch die immer mehr um sich greifenden Populisten, "die Schweine, die uns sogar unsere Wut geklaut haben". Den passenden Boden für politische Texte bereitete schon der packende Vor-Act Roger Rekless, der seine Wurzeln im Krisengebiet Kongo besang.

Spitzbübisch spuckt Keno seine Freestyle-Reime über "aufgemoopte" Black-Klassiker von De La Soul und Missy Elliot. Dazu gehören auch die genialen Choreografien und ein Kontaktbesuch im Publikum: Die Band marschiert einmal quer durch den Saal. Der Schweiß fließt, es regnet BH's - bis die Dramaturgie im Mitgrölsong "Alle Kinder" gipfelt, der mit wildem Beat den Pogotanz im Moshpit provoziert. Das alles passiert ohne Gitarren oder Elektronik. Das Gebläse speist seine Schubkraft lediglich aus dem bassigen Sousafon von Peter Laib, der seinem Instrument auch spacige Scratchgeräusche entlocken kann. Den Rest erledigen das Umschnall-Schlagwerk (Christoph Holzhauser und Lukas Roth) sowie etliche Soli, die wie bei einem Jazzkonzert beklatscht werden (hervorragend Band-Gründer Marcus Kesselbauer am Tenorsaxofon). Das ist tanzbares Entertainment auf höchstem musikalischen und textlichen Niveau.