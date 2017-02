Schweizer bringen den Milchmann zum Tanzen

Im 6. Sinfoniekonzert der Robert-Schumann-Philharmonie lief vieles anders als sonst. Eine Regel, die dort erkennbar wurde, hat indes hoffentlich Bestand.

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 09.02.2017



Chemnitz. Na, kein Wunder, dass so ein Konzert ausverkauft ist: Das Schweizer Klezmer-Sextett Kolsimcha, deutsch: Stimme der Freude, das gestern und am Mittwoch zum traditionell etwas aus der Art schlagenden Februar-Sinfoniekonzert in der Chemnitzer Stadthalle gastierte, hatte bereits 2011 und 2014 diesen Programmplatz im lokalen Musikkalender zum außerordentlichen Erlebnis werden lassen.

Seitdem genießen die Eidgenossen bei den Chemnitzern einen guten Ruf. Kommen sie, ist die Hütte voll. Aber auch die Chemnitzer - Publikum wie Orchester - haben bei den Schweizern einen Stein im Brett: Sie hätten seit drei Jahren die Tage gezählt, bekannte Komponist und Pianist Olivier Truan. Mit Michael Heitzler (Klarinette), Simon Girard (Posaune), Avichai Ornoy (Flöte), Bassist Thomas Lähns und Drummer Christoph Staudenmann stellte er den hingerissenen Zuhörern, mit der Robert-Schumann-Philharmonie unter Felix Bender im Rücken, das neue gemeinsame Projekt vor: die Musik des 2015 in Basel uraufgeführten Balletts "Tewje", nach Vorlage Scholem Alejchems um den jüdischen Milchmann, die durchs Musical "Fiddler On The Roof" ("Anatevka") populär wurde.

Nun trifft Klezmer, die traditionelle Musik des osteuropäischen Judentums, in Chemnitz allemal auf offene Ohren, seit es die Tage der Jüdischen Kultur gibt, die im März ihre 26. Auflage erleben. Aber was Truan, seine Mitstreiter und das Orchester hier abermals veranstalteten, ist ein Ding für sich.

Sicher, ihr Standbein hat seine Musik in der jiddischen Folklore. Dennoch sind Truans Kompositionen innovativ. Er bedient sich nicht unmittelbar an den "Nigguns", dem Melodiegut dieses so reichen Erbes. Er schöpft sie neu, getreu der These, dass das Bewahren der Glut die Tradition ausmacht, nicht das Anbeten der Asche. Dabei zeigt Truan sich als enorm gut sortierter Kopf, verwebt seine frischen Melodien und Harmonien behutsam, ohne zu überwürzen, mit Elementen aus Jazz, Weltmusik und abendländischer Klassik. Hinzu kommen vereinzelt schwebende rhythmische Konstrukte, die der Zuhörer erst verwundert zur Kenntnis nimmt und dann zu deuten trachtet: Was war das: neun Achtel, acht Achtel und dann immer im Wechsel? Wie dem auch sei: Ergebnis ist eine federleichte Mixtur, die, einmal im Innenohr, Areale des Gehirns flutet, die normale Dur- oder Molltonleitern und -harmonien nicht erreichen: Da passiert mehr zwischen den Ohren.

Zumindest dann, wenn solch virtuoser Eifer im Spiel ist: der überirdische Klarinettenklang Michael Heitzlers etwa, der sich an klassischer Spielweise kaum messen lässt, ebenso wie die von Bassist Thomas Lähn, dem seine Orchester-Kollegen Extrabeifall zollten. Aber wen unerwähnt lassen? Jedem Solisten gab das Konzert die Möglichkeit, improvisierend sein profundes Können zu präsentieren - abgeschlossen durch Überleitung zu einem Stück mit Orchester. Dieses zeigte sich in der vom Konzertsaalkanon so fern erscheinenden, bald tänzerischen, bald jauchzenden, bald elegischen Musik in einer Weise heimisch, als hätte es nie etwas anderes gespielt. Und Truan setzt das Orchester nicht nur als "Wasserträger" ein, sondern nimmt es ebenso als dominantes Element in Tuttistärke für voll. Wenn es des Beweises bedarf, dass das Mischen musikalischer Stile und Brechen von Regeln Klänge erzeugt, die das Leben bereichern, so ist er hier erbracht. Eine Regel darf freilich Bestand haben: Spätestens im Februar 2020 sollten Kolsimcha wieder in Chemnitz von sich hören lassen.