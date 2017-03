Schwelgen in der Swing-Ära

Hier stimmt die Chemie: Rea Garvey, Xavier Naidoo, Sasha und Michael Mittermeier begeistern mit ihrem smarten Gentlemen- Entertainment.

Von Sebastian Steger

erschienen am 14.03.2017



Chemnitz. "Heute Nacht ist Chemnitz Las Vegas!", krakeelt Michael Mittermeier. Der Comedian hat sich ordentlich in Schale geworfen - ganz nach dem Motto "Dress chic, not Kik". Gleich zu Anfang feuert er ein Stand-up-Stakkato ab: Blitzschnell zappt er von "Frauentausch" über die Lügenpresse zum anstehenden Rendezvous zwischen Trump und Merkel. Das ist Mittermeier in Bestform - doch Moment! Sollte heute Abend nicht auch gesungen werden?

Nur nichts überstürzen! Denn "Alive and Swingin'" orientiert sich originalgetreu am "Rat Pack", dem legendären Quartett aus Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Dean Martin und Joey Bishop. Deren smartes Gentlemen-Entertainment zwischen gepflegter Swing-Musik, Comedy-Einlagen und improvisierten Stammtisch-Frotzeleien erfreute sich in den 1960er-Jahren größter Beliebtheit. Und erlebt man die deutsche Version mit den Sängern Xavier Naidoo, Rea Garvey und Sasha, fragt man sich ernsthaft, warum dieses geniale Konzept zwischen Kneipen- und Hochkultur erst jetzt aus der Mottenkiste gekramt wird.

Endlich schmettern also die drei Lebemänner den ersten Sinatra-Klassiker "I'm Gonna Live Until I Die". Was im Trio noch ziemlich breiig klingt, differenziert sich in den Solo-Parts: Die Herren wechseln sich in den Strophen des lässigen "Fly Me To The Moon" ab und bringen ihr gesamtes Timbre ins Spiel. Wer gerade nichts beizutragen hat, entspannt an der Bar am Bühnenrand bei einem Gläschen Cognac und einer Zigarette - oder blödelt mit Mittermeier, der es sich nicht nehmen lässt, zu "Come Fly With Me" mit Flieger-Outfit und Fallschirm über die Bühne zu schlurfen.

Jeder Gag zündet, die Stimmung ist ausgelassen, das Publikum reißt es zum Tanzen aus den Sitzen: Das Konzept geht voll auf, weil auch die Chemie auf der Bühne spürbar stimmt. Immerhin bestand auch schon das echte "Rat Pack" nicht nur aus Kollegen, sondern aus Freunden, die sich auch privat trafen. Ob der zweifellos stimmstärkste, aber leider unnahbare Naidoo hier wirklich auf der Wellenlänge von Sonnenschein-Sasha und Jahrmarktschreier Mittermeier liegt, darf bezweifelt werden - immerhin ist er sich nicht zu schade, ein paar Aluhut-Witze über sich ergehen zu lassen.

Insgesamt 25 Mal wird die Show in Deutschland gespielt. Am Montag und Dienstag gastierte sie in Chemnitz - beide Male ausverkauft. Da locken natürlich zunächst die großen Namen, die in einer zurechtgescripteten Show zugegebenermaßen seichte Unterhaltung abliefern - doch das wird über stolze drei Stunden dennoch keine Sekunde langweilig. Zum einen, weil sich die frechen Herren am Tresen gegenseitig aufziehen - da tut es kaum weh, wenn zwischen zwei Liedern schon mal ganze zehn Minuten vergehen. Größtes Opfer: Garvey mit seinem irischen Akzent, der aber mit der berührenden A-cappella-Volksweise "Oh Danny Boy" alle Nationalehre wiederherstellt.

Zum anderen, weil die Big Band von Tobias Kremer den Swing mit Löffeln gefressen hat und das Lebensgefühl aus dem legendären "Sands"-Hotel in das neue Jahrtausend transportiert. Da die vier Frontmann-Rampensäue denkbar stark vereinnahmen, bleibt außer für ein zehnsekündiges Saxofonsolo (Denis Gäbel) kaum Zeit für die brillanten Instrumentalisten. Doch die Stilvielfalt spricht für sich: Mittermeiers Wild-West-Einlage gelingt dank Gesangsausbildung überraschend gut. Und opulent-orchestral wird aufgefahren, wenn die Herren für einen James-Bond-Contest die Songs "Goldfinger" sowie "Skyfall" neu vertonen.

Die Neuinterpretationen sind ohnehin der größte Spaß: Nach dem Motto "Swing meinen Song" klauen sich die drei Sänger, allesamt auch Castingshow-Juroren, gegenseitig ihre Songs - und mäkeln naturgemäß an ihnen herum. Frappierend, wie elegant Sashas peinlicher 90er-Schmachtfetzen "We Can Leave The World Behind" aus Xavier Naidoos Mund klingen kann. Sasha wiederum erweist sich ganz nebenbei als begabter Imitator von Udo Lindenberg, Julio Iglesias und Reinhard Mey - inklusive Nickelbrille natürlich, wenn "Über den Wolken" zum groovigen Fingerschnipper umfunktioniert wird.

Fehlen nur noch die Klassiker "New York, New York" und "My Way" - im musikalischen Finale holt die Show all die Musik auf, die anfangs fehlte. Der Bogen ist einfach perfekt.